【美團業績】美團績後急升14%　王興：一線城市因疫情封城不利首季主營業務、但料今年仍可實現穩定增長

▲ 【美團業績】美團王興：一線城市因疫情封城不利首季主營業務 但料今年仍可實現穩定增長

美團 （03690） 上季經調整虧損少過預期，美團創辦人、首席執行官（CEO）王興出席分析員會議時稱，上季疫情及宏觀經濟因素影響部分主營業務需求。王興指出，西安、大連及重慶等地實施嚴格防控措施，抑制部分消費者需求，而宏觀環境轉弱，用戶選擇其他許多選項或降低購買頻率，不過期內中高頻次用戶規模及其外賣訂單頻率增加，讓外賣業務上季表現具彈性。

美團績後走高，今日開市升近6%報143元，股價愈升愈有，至中午收市，升14.4%，報154.4元。

內地疫情重燃，王興提到，今年1、2月主營業績保持穩定，尤其外賣業務在2月份明顯恢復增長勢頭，到店業務的休閒娛樂活動交易量表現不俗，但3月上海、深圳等交易量貢獻較大的一線城市實施封城，寫字樓及商店關閉，交通停止，對美團首季主要業務產生影響。

王興：常態化防疫措施+財政政策可促進經濟及消費複蘇

王興指出，短期逆風環境下，美團會更專注高質量增長及提高運營效率。王興認為，通過常態化（Normalise）防疫措施，結合一系列財政政策可促進經濟及消費複蘇，而美團的主營業務會回到正常的增長軌道，料美團今年會實現穩定增長。

美團首席財務官陳少暉補充，嚴格疫情防控措施以及較弱宏觀環境，影響用戶需求，美團計劃通過科技提升用戶交易頻率，更加專注挖掘及滿足中高頻用戶的需求，同時美團將加快推出金額較低的選項，更好地滿足對價格敏感的消費者的需求。陳少暉提到，美團已累積大量優質用戶，其消費能力有助公司更好地應對行業面臨的外部挑戰。

美團管理層：降低外賣佣金短期或影響變現率 但長遠有利生態

陳少暉表示，當放寬防疫措施，受影響地區訂單複蘇速度將很快，需求也非常強烈，過去兩年時間觀察到，受影響地區獲解除防控措施後，尤其美團與部分城市政府配合派發消費券的話，交易量複蘇速度將更快。

近期美團宣布商家支援措施，陳少暉指出，降低外賣佣金短期或影響變現率，但長遠對生態系統有利。對於平台或須為外賣員設職業傷害保障，陳少暉稱，公司堅決、全力支持落實相關政策，認為照顧外賣騎手是公司重要一環，因有助業務長期有效運作，預計未來數月幾個省份公佈外賣騎手保障詳情，而總體而言，美團仍有信心實現盈利目標。

王興：料新業務營運虧損逐漸收窄 監管有助社區團購健康發展

新業務方面，王興預計，相關分部營運虧損將逐漸收窄。王興稱，基於「新零售+技術」戰略和長期商業價值進行投資，美團仍將優先將大部分資源用於促進新零售業務。王興稱，會更關注新業務的高質量增長，但同時不斷提高單位經濟和營運效率。

美團上季社區團購等新業務增速放緩，王興指出，去年新業務完成物流鏈及倉庫的全國覆蓋，增加產品選擇等。王興稱，由於不斷變化監管環境，社區團購等電商競爭變得更加理性，行業更早開始建立長期能力，儘管市場整體增速低於預期，但相信在監管引導下，社區團購將更健康發展。

王興指，美團會響應推廣農村電商，繼續在下線城市為農民增收開闢多種渠道，進一步支持農村快速發展。

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