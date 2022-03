【宏觀術數@iM網欄】地震事件間是否有科學關連？ 從福島地震看日本國運

上期剛提及過南中國惠東地區輕微地震,本港地區也感受到震幅,並以「易林」占算作預測。未幾春分節前3月16日,日本福島縣附近又發生7.4級強烈地震,並有傷亡事故發生。不禁令人聯想起11年前2011年差不多也是春分前同地區的311大地震,引發福島核電廠洩漏釀成巨災,萬幸今次地震算是較為輕微。到今周台東又發生輕微地震,接連發生的地震事件間是否有著科學關連或餘震的影響,得讓科學家們研究分析,筆者嘗試談一下術數的元素給朋友們參考。

上期談過的惠東地震,其位置處於本地東北流年太歲方,即太歲動土,容易為地區帶來不順和人事變動。而福島地震也恰好位於日本首都東京的東北方太歲方,也算是太歲動土,對日本經濟和政壇首腦人物均容易帶來不利影響,特別是4月1日後,接連兩個農曆月份分別為太陽和太陰星化忌,若再有餘震的話,便更值得多加留意。

此外2011和今年福島地震,時間相差恰好11年,亦都是於春分節前卯月發生。11這個數字貌似與中國術數常用的循環周期關連較少,本來想藉此談一下易學術數中的數序,惟深免涉及較多理論,還是確定觀者們有興趣再算。簡單而言,「11」周期會和十天干和十二地支間較有關係,再普及化來看,日常提及太陽黑子的周期便是大約以11年為周期,並且認為每每對經濟周期預測帶來啟示,大抵而言以太陽黑子的高峰期,每每會和經濟繁盛或復甦較有連繫。我們看一下以下太陽黑子圖表,當中2011和2022年黑數目和上升趨勢稍有相似,是否意味著會同樣暗示經濟和投資市場到了「歷劫重生」的時候,讀者們亦可自行分析一下。

既然太歲方動土不利,後續日本國運變化又如何?

若果從術數看地震對日本的影響,亦可以星占分析,2011和2022年地震和當年春分星盤的雙魚宮都是數星匯聚的,特別並巧合在2011年月孛星和天王星於雙魚宮準確會合和準確相刑月亮南、北交點(必然成180度),成相刑的三角形。而今次換了太陽會合海王星,並和月孛和福點準確相刑均為不利。星盤不利組合,可能反映出天災外,對往後經濟民生都暗示帶來不利。

若以短期來看,今年日本春分星盤金星、火星相會於經濟宮,並和天王星和太陰星成相刑三角形,上半年至秋分節一段時間,恐怕經濟表現較多波動和緊縮,金星並且為官商宮主星而受剋,領導人物也易有變動和不利醜聞曝光,議會內也易多爭鬥和對金融財經作保守規限和監管,短期。

長線來說,按大玄空風水計算,首都東京祖山富士山位於其西南方,另西方、北方均有山環繞,東方則面向東京灣,大格局來說以一、二和三運都有優勝之處,印證於歷史一運由1864年開始,其內1868年開始明治維新,1969年並把皇宮從京都遷至東京,開展了幾十年迅速發展盛世,若非上世紀軍國主義者發動戰爭,應可享更佳經濟發展。七運零正不符,90年代泡沫經濟爆破後,迷失20年。若果首都大環境不變,未來一運(2044年)開始,可望再起高峰,可預期於九運中段後才會有較大社會改革和經濟發展,以迎接新紀元旺勢。

另方面,日本首相府風水一向被垢病問題多力,甚至鬧鬼傳言不絕於耳,歷任首相也多藉故減少居於其內。按其大門南北向(坐丙向壬),經過過去兩年不利飛星,今年起至2024年都有吉星到門稍佳,惟大格局不佳下,會否出首相如南韓新任總統般,以各種理由遷動相府,相信是有一定機會的,天運更替下,人事往往福至心靈配合,可拭目以待。

