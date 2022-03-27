【宏觀術數@iM網欄】地震事件間是否有科學關連？ 從福島地震看日本國運

上期剛提及過南中國惠東地區輕微地震，本港地區也感受到震幅，並以「易林」占算作預測。未幾春分節前3月16日，日本福島縣附近又發生7.4級強烈地震，並有傷亡事故發生。不禁令人聯想起11年前2011年差不多也是春分前同地區的311大地震，引發福島核電廠洩漏釀成巨災，萬幸今次地震算是較為輕微。到今周台東又發生輕微地震，接連發生的地震事件間是否有著科學關連或餘震的影響，得讓科學家們研究分析，筆者嘗試談一下術數的元素給朋友們參考。

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上期談過的惠東地震，其位置處於本地東北流年太歲方，即太歲動土，容易為地區帶來不順和人事變動。而福島地震也恰好位於日本首都東京的東北方太歲方，也算是太歲動土，對日本經濟和政壇首腦人物均容易帶來不利影響，特別是4月1日後，接連兩個農曆月份分別為太陽和太陰星化忌，若再有餘震的話，便更值得多加留意。

此外2011和今年福島地震，時間相差恰好11年，亦都是於春分節前卯月發生。11這個數字貌似與中國術數常用的循環周期關連較少，本來想藉此談一下易學術數中的數序，惟深免涉及較多理論，還是確定觀者們有興趣再算。簡單而言，「11」周期會和十天干和十二地支間較有關係，再普及化來看，日常提及太陽黑子的周期便是大約以11年為周期，並且認為每每對經濟周期預測帶來啟示，大抵而言以太陽黑子的高峰期，每每會和經濟繁盛或復甦較有連繫。我們看一下以下太陽黑子圖表，當中2011和2022年黑數目和上升趨勢稍有相似，是否意味著會同樣暗示經濟和投資市場到了「歷劫重生」的時候，讀者們亦可自行分析一下。

▲ 太陽黑子圖表

既然太歲方動土不利，後續日本國運變化又如何？

若果從術數看地震對日本的影響，亦可以星占分析，2011和2022年地震和當年春分星盤的雙魚宮都是數星匯聚的，特別並巧合在2011年月孛星和天王星於雙魚宮準確會合和準確相刑月亮南、北交點（必然成180度），成相刑的三角形。而今次換了太陽會合海王星，並和月孛和福點準確相刑均為不利。星盤不利組合，可能反映出天災外，對往後經濟民生都暗示帶來不利。

▲ 2011和2022年地震合盤圖

若以短期來看，今年日本春分星盤金星、火星相會於經濟宮，並和天王星和太陰星成相刑三角形，上半年至秋分節一段時間，恐怕經濟表現較多波動和緊縮，金星並且為官商宮主星而受剋，領導人物也易有變動和不利醜聞曝光，議會內也易多爭鬥和對金融財經作保守規限和監管，短期。

長線來說，按大玄空風水計算，首都東京祖山富士山位於其西南方，另西方、北方均有山環繞，東方則面向東京灣，大格局來說以一、二和三運都有優勝之處，印證於歷史一運由1864年開始，其內1868年開始明治維新，1969年並把皇宮從京都遷至東京，開展了幾十年迅速發展盛世，若非上世紀軍國主義者發動戰爭，應可享更佳經濟發展。七運零正不符，90年代泡沫經濟爆破後，迷失20年。若果首都大環境不變，未來一運（2044年）開始，可望再起高峰，可預期於九運中段後才會有較大社會改革和經濟發展，以迎接新紀元旺勢。

另方面，日本首相府風水一向被垢病問題多力，甚至鬧鬼傳言不絕於耳，歷任首相也多藉故減少居於其內。按其大門南北向（坐丙向壬），經過過去兩年不利飛星，今年起至2024年都有吉星到門稍佳，惟大格局不佳下，會否出首相如南韓新任總統般，以各種理由遷動相府，相信是有一定機會的，天運更替下，人事往往福至心靈配合，可拭目以待。

▲ 日本東京地勢圖



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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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