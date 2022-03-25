  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (五) 21:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內險股】財險去年多賺約7%至223億元人幣　派末期息每股0.407元人幣

股市 20:49 2022/03/25

分享：

財險去年多賺約7%至223億元人幣，派末期息每股0.407元。

人保 （01339） 旗下財險 （02328） 去年總保費收入4,495.33億元（人民幣，下同），按年升3.8%。實現稅前利潤260.28億元，按年增長5.5%。純利按年升7.2%至223.65億元。集團宣派末期息每股0.407元﹐按年多派8.5％。

財險稱去年面對外部挑戰，因此調整業務結構，大力發展家庭自用車業務，並拓展非車險業務發展空間，後者業務佔比升4.5個百分點，至43.2％。集團又指，去年業務增長主要源於意外傷害及健康險、農險、責任險、貨運險等。財險去年非車險的實現總保費收入1942.58億元，按年升3.8％。因車險綜合改革，加上暴雨、颱風等重大災害事故影響，期內賠付率73.7％，按年升7.5個百分點。

集團去年綜合成本率99.6％，按年升0.7個百分點。倘剔除河南暴雨及「煙花」颱風的影響後，綜合成本率按年跌0.3個百分點。綜合償付能力充足率為284%，按年跌5個百分點，核心償付能力充足率升16個百分點至266％。

截至去年底止，財險總資產規模升5.5％至6,826.22億元。總投資收益率升0.2個百分點至5%，淨投資收益率跌0.1個百分點至3.5％。

相關文章：

【商湯業績】商湯去年虧損171億人幣　首季打造「元宇宙」賦能平台

【業績】海螺水泥去年少賺5.4%至333億人幣　末期息多派12%、現價股息率7.7厘

【業績｜內險股】人保去年純利升7％、人保壽險新業務價值跌四成　末期息每股14.7分人幣

【業績｜建築股】羅啟瑞旗下新福港去年轉賺1743萬元　減派末期息至3仙、全年派息削58%

港股 中國財險（02328） 業績公布

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升87點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【商湯業績】商湯去年虧損171億人幣　首季打造「元宇宙」賦能平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】夜期升200點　北水走資32.5億　美團績前走資5億元（不斷更新）
【港股夜期+北水】夜期升200點　北水走資32.5億　美團績前走資5億元（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣　同勝預期　上季騎手成本增13%至183億
【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣　同勝預期　上季騎手成本增13%至183億
【美股焦點】Moderna行政總裁：出現更危險新冠變種病毒的可能性為20%
【美股焦點】Moderna行政總裁：出現更危險新冠變種病毒的可能性為20%
【美股期貨】道指期貨升87點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升87點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌
【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款