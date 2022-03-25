【業績｜內險股】財險去年多賺約7%至223億元人幣　派末期息每股0.407元人幣

▲ 財險去年多賺約7%至223億元人幣，派末期息每股0.407元。

人保 （01339） 旗下財險 （02328） 去年總保費收入4,495.33億元（人民幣，下同），按年升3.8%。實現稅前利潤260.28億元，按年增長5.5%。純利按年升7.2%至223.65億元。集團宣派末期息每股0.407元﹐按年多派8.5％。

財險稱去年面對外部挑戰，因此調整業務結構，大力發展家庭自用車業務，並拓展非車險業務發展空間，後者業務佔比升4.5個百分點，至43.2％。集團又指，去年業務增長主要源於意外傷害及健康險、農險、責任險、貨運險等。財險去年非車險的實現總保費收入1942.58億元，按年升3.8％。因車險綜合改革，加上暴雨、颱風等重大災害事故影響，期內賠付率73.7％，按年升7.5個百分點。

集團去年綜合成本率99.6％，按年升0.7個百分點。倘剔除河南暴雨及「煙花」颱風的影響後，綜合成本率按年跌0.3個百分點。綜合償付能力充足率為284%，按年跌5個百分點，核心償付能力充足率升16個百分點至266％。

截至去年底止，財險總資產規模升5.5％至6,826.22億元。總投資收益率升0.2個百分點至5%，淨投資收益率跌0.1個百分點至3.5％。

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