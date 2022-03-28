【業績|AI股】商湯跌4%　去年虧損171億人幣、首季打造「元宇宙」賦能平台

▲ 【商湯業績】商湯去年虧損171億人幣 首季打造「元宇宙」賦能平台

商湯 （00020） 公布業績，去年股東應佔虧損為171.4億元（人民幣．下同），按年擴大40%。期內，經調整虧損14.2億元，按年擴大61.5%。商湯現跌4.3%，報6.03元。

這間港產人工智能（AI）企業「獨角獸」去年錄得收入47億元，按年上升36.4%；毛利率69.7%。2021年扣除以股份為基礎的薪酬開支，研發投入為30.6億元。

截至2021年底，商湯全球專利資產累計11,494件，按年上升96%，其中發明專利佔比78%。研發人才隊伍擁4274人，佔員工總數70%。

成立智能汽車、數字空間事業群

在2022年一季度，商湯完成組織架構升級，成立智能汽車事業群，以及數字空間事業群。其中數字空間事業群整合商湯在AI感知、AR及MR技術，算力及客戶生態的優勢，致力於打造行業領先的元宇宙賦能平台，將提供多個關鍵技術引擎賦能各行業共建元宇宙，包括數字空間構建引擎，數字人及虛擬化身引擎、AI驅動的內容生成引擎以及遊戲智能體引擎。

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