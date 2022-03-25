【俄烏局勢】俄羅斯要求以盧布購買天然氣 歐盟斥違約

早前俄羅斯總統普京（Vladimir Puti）宣布「不友好國家」如要購買俄羅斯天然氣，必須使用俄羅斯盧布作結算貨幣，以回應部分歐洲國家、美國等制裁俄羅斯。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示， 俄羅斯這項決定是違約行為， 又形容此舉等同勒索 。

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馮德萊恩周四（24日）表示，俄國此舉是單方面的決定，明顯違反合約。聲稱俄羅斯企圖用此舉來逃避制裁，但強調歐盟不會讓他得逞，更稱「用能源來勒索我們的時代已經完結」。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦拒絕了普京的要求，朔爾茨稱，現有合約條款已寫明用哪些貨幣在結算，而這些貨幣通常是歐元或美元。

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責任編輯：黃苑筠