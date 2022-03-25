【交通銀行3328】交行行長劉珺：今年向投資者交出滿意答卷確有一定難度　管控風險壓力將愈來愈大

交通銀行 （03328） 行長劉珺在業績發布會上表示，國內經濟形勢目前有需求收縮、供給衝擊和預期轉弱等三重壓力，解決該三重壓力並非簡單的單元方程，他感受到交行在今年持續在資本市場向各投資者交出滿意答卷，確有一定難度。他相信，隨着今年經濟形勢愈來愈複雜，管控風險的壓力肯定會愈來愈大，該行冀通過系統化能力提升，可為該行有效防範、化解、前置性管理金融風險，奠定堅實基礎。

劉指，交行要做的工作包括：加大精準服務實體經濟力度；聚焦戰略性重點區域，進一步發揮該行總行在上海主場優勢，謀求創新突破，會在普惠金融、科技金融等多方面不斷在長三角先行先試，然後把好的金融產品及服務推廣延伸；加快該行數字化轉型，提升全流程數字化應用，建設數字化的新交行；全面管控風險，該行會運用智能風控系統、大數據分析工具、人工智能等方面新技術，令風險管理水平踏上新台階。

續支持普惠小微、綠色信貸等重點領域信貸增長

副行長郭莽表示，交行今年將貫徹政府工作報告中擴大新增貸款規模的政策要求，進一步加大服務實體經濟力度，持續推進信貸資產結構優化，總量上，該行初步安排人民幣各項貸款增量計劃增幅約於11.5%，與去年大體一致，也按人行要求作適度調整。繼續支持普惠小微、科技創新、綠色信貸、製造業等重點領域信貸增長。堅持零售轉型的導向，保持個人住房按揭貸款的穩定投放，推進個人消費貸款、信用卡貸款等發展，今年該行計劃配置零售貸款的增量佔比約在46%，比去年高3個百分點。積極對接國家戰略，加大對長三角、京津冀、粵港澳大灣區等區域信貸支持力度。他提到今年以來交行的人民幣貸款保持較快增長。

副行長郝成表示，截至去年底，該行對公房地產貸款餘額4198億元人民幣，較年初增逾20%，而今年首兩個月，交行境內分行房地產開發貸的餘額，較年初增加295億元，此增量相當於去年底房地產貸款餘額的7%。目前交行的房地產貸款風險可控。

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