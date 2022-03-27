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【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（歡迎觀眾問股）

股市 20:30 2022/03/27

分享：

港股上周五低開低走，低開逾200點後跌幅擴大，收市跌541點，恒指收報21404點。美團 （03690） 放榜，上季收入增3成，經調整虧損39億元人民幣，業績勝預期。步入3月底，業績期進入尾聲，今周仍有不少藍籌股壓軸放榜，包括快手 （01024） 、比亞迪 （01211） 、中國銀行 （03988） 、中海外 （00688） 、農夫山泉 （09633） 等，港股何去何從？恒指反彈已完？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）明早9時於《開市追揸沽》陪你部署港股策略。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→財經台

【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（歡迎觀眾問股）

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*→【按此重溫 - 附time code】

*《開市追揸沽》每周推出「ET一周開倉」環節，為你推介2隻港股、1隻美股，逢周五為你跟進最新價位埋單計數。*【按此－重溫上周《ET一周開倉》】

*美團業績部署、港股策略如何？黃偉豪於《ET開市直擊》為你分析*

欄名 : 開市追揸沽

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