港股上周五低開低走，低開逾200點後跌幅擴大，收市跌541點，恒指收報21404點。美團 （03690） 放榜，上季收入增3成，經調整虧損39億元人民幣，業績勝預期。步入3月底，業績期進入尾聲，今周仍有不少藍籌股壓軸放榜，包括快手 （01024） 、比亞迪 （01211） 、中國銀行 （03988） 、中海外 （00688） 、農夫山泉 （09633） 等，港股何去何從？恒指反彈已完？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）明早9時於《開市追揸沽》陪你部署港股策略。

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▲ 【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（歡迎觀眾問股）

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