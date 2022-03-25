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【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元

理財智慧 20:08 2022/03/25

分享：

衞生署正在招聘請殮房主任，公作崗位屬於公務員職位，頂薪達42,545元，DSE或會考5科包括中英文合格即可申請。主要職責為處理日常文書工作，應付查詢，監察接收、貯存和處置遺體的程序以及協助法醫科醫生預備和運送樣本作特別化驗。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

入職條件：

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主要職責：

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截止申請日期(日/月/年)：7/4/2022

申請手續：申請表格(G.F.340[(3/2013 修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢 中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 18 樓 1807 室

聯絡電話： 2961 8588

 

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記者：鄭日棱

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就業 衞生署 公務員事務局

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