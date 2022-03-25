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【科技巨頭】歐盟《數碼市場法案》達成共識 美科技巨頭面臨嚴峻監管

環球政經 20:25 2022/03/25

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歐洲議會和歐盟理事會周四（24日）就《數字市場法案》（Digital Markets Act, DMA）達成共識，這項法規嚴格控制Meta、Apple、Amazon和Google等美國科技巨頭，可能會重塑其商業模式。

法案旨在限制科技巨頭濫用其市場地位，法案要求這些企業必須確保訊息服務具「互操作性」。例這可能意味著Apple的iMessage須需與Meta的Facebook Messenger或WhatsApp交換數據。另外規矩形禁止用戶把他們旗下的服務設為優先選項，例如Google不能設定旗下的Chrome瀏覽器為預設瀏覽器。

《數字市場法案》適用於提供社交網絡、搜索引擎、操作系統、線上廣告服務、瀏覽器等服務的科技企業，受監管的企業市值至少為750億歐元或過去三年在歐盟境內年收入至少為75億歐元的科技公司。他們還必須在歐盟每月擁有至少4,500萬用戶或每年有一萬名企業用戶。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

如果企業違反規則，則可能面臨高達其全球總營業額10%的罰款。對於再犯者，可能會被處以高達其全球營業額20%的罰款。

Apple回應表示，擔心規定中部分條款會為用戶帶來不必要的私隱和安全漏洞，並阻礙公司對知識產權收費。Google則表示，新規定可能減少歐洲用戶的選擇並扼殺創新。

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責任編輯：黃苑筠

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