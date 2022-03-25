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【Google】Google研發可拆式Nest Hub　獨立使用平板屏幕

科技 19:36 2022/03/25

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日前有消息指，Google正研究將新款智能家居系統Nest Hub改成可拆式設計，獨立分開屏幕與底座的喇叭，讓使用者可把平板的屏幕當作平板電腦使用。（官網圖片）

為搶攻智能音響市場，Google現時已推出三款智能喇叭。日前有消息指，Google正研究將新款智能家居系統Nest Hub改成可拆式設計，獨立分開屏幕與底座的喇叭，讓使用者可把平板的屏幕當作平板電腦使用。

【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能

【系統更新】德國電器品牌AEG程式錯誤更新　微波爐誤變蒸焗爐？

據外媒9to5google報道，Google新款的Nest Hub將首度加入「可拆式」為賣點，一改以往只能放在固定位置使用的模式，提高整體可用性。惟現時仍未公布實際應用層面的細節，亦未知道平板會支援的作業系統。

事實上，Google在過去幾個月，一直針對第二代Nest Hub和Nest Hub Max的使用介面進行改進，如增加遊戲、應用程式等功能，甚至還可額外配備Gboard鍵盤等，似乎是為Nest Hub變作平板電腦做好準備。

【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新  

責任編輯：黃顯晴

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