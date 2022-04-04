【電子消費券2022】本港多間電訊商推消費券優惠　一文看清限定優惠詳情

▲ 本港多間電訊商推消費券優惠 一文看清限定優惠詳情

新一輪消費券發放在即，多間電訊商包括和電香港 （00215） 、香港電訊 （06823） ，數碼通電訊Smartone （00315） 等，陸續推出多項消費券計畫優惠，涵蓋多個淨5G上台、帶機上台、5G寬頻等優惠。

消費券優惠計畫詳情

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

CSL：消費券可升級5G組合服務 優惠價購買電子產品及家電

香港電訊旗下的CSL Mobile宣布，推出5G組合升級優惠，以5000元港幣可升級至總值1萬元的5G組合服務計畫。

此外，CSL於4月7日下午4時開始，在網站以及全線門店推出消費優惠，顧客使用儲值支付工具付款，可以折扣優惠購買電子產品、家電等，包括iPhone多系列手機、PlayStation 5主機、無線耳機、空氣炸鍋等產品。

Smartone：提供4000元全新短約月費計劃

Smartone表示，將就新一輪消費券，推出多項限定優惠，包括上台出機優惠、全新短約月費計劃、5G手機月費+寬頻組合優惠等。

當中，全新短約月費計劃，合約期最短為12個月，每月5G數據用量為110GB，贈送300元超市禮券、以及「FREE 住傾」免數據任用 Zoom/Teams等增值服務，總付3792元。

和電香港推5G一口價套餐 包免費送貨服務

和電香港 （00215） 旗下的3香港宣布，推出新一輪消費券計劃優惠，包括5G一口價套餐及淨機優惠組合。全部套餐包括免費送貨，最快3小時直送到手。

3香港表示，就電子消費券，同時推出4個5G手機連數據組合，一口價4000元至7000元不等，手機選擇型號包括Samsung Galaxy A22 5G 及最新推出的 iPhone SE 128GB，數據用量選擇介乎30至100GB 5G 數據，合約期均為2年，豁免行政費，即月費最低約167元。

更多1萬元消費消息

相關文章：【加密貨幣】3香港即日起接受加密貨幣付款 客戶可比特幣交電話費、買手機 零手續費兼不設最低消費

【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發 最遲3月25日補充資料