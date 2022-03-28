維信金科增長前景穩定　未來保持兩到三成分紅率

縱然受疫情持續和宏觀經濟環境不斷變化的影響，仍有不少企業在反覆的市場中突圍而出，例如剛公布業績的金融科技平台維信金科（股份編號：2003.HK），便透過以科技為發展重心的風險管理和運營戰略，取得卓越的經營表現，去年實現全年總營收34.58億元人民幣（下同），同比增長34.4%，純利11.79億元，每股盈利2.42元，全年貸款實現量407.12億元，同比增長32.3%；年末貸款余額156.37億元，同比增長 11.2%。



基於增長穩定及對前景具信心，維信金科同時宣佈擬向股東派發期末股息紅利每股0.15港元，連同中期股息每股0.2港元，年度分紅達每股0.35港元，更計劃每年按20-30%的淨利潤作為分紅及未來股息政策，為市場帶來更清晰的收息藍圖，可見維信金科對未來盈利能力充滿信心。

精細化客戶運營 創新成增長引擎



事實上，維信金科以穩健的風險處理方式和運營效率，通過快速調整信貸政策和優化風險模型，利用全方位的渠道合作、不斷增加的合法數據來源等方式，令業務持續增長，去年註冊用戶已達1.125億。信貸產品的平均期限約為9.4個月，相比上年度增加0.3個月，平均貸款規模穩定在約1.2萬元。在主要的資產質量指標中，維信金科2021年首次付款逾期率維持行業領先水平，約為0.42%；M1-M3以及M3+逾期率保持穩定。可見維信金科推進客群遷移戰略已成功逐步將客戶群轉向了更有需求的優質借款人，亦令維信金科業務結構進一步優化，提升中長期可持續增長的潛力。



值得一提的是，維信金科去年的輕資產模式（信用增級貸款撮合+純貸款撮合）下的業務佔比已達57.1%，尤其是純貸款撮合實現量由2020年的1.39億元增長910.6 %至14.07億元，展現出巨大的增長潛力，亦顯出維信金科專注小微服務，通過不斷優化在線應用程序和系統，提升客戶體驗，培育新增長潛力與發展優勢的戰略取得成功。

擁多項優勢及政策推動 前景亮麗



去年，維信金科投入科技研發費用達8100萬元，共登記軟件著作權202項，申請專利50項，有利維信金科在市場拓展、智能風控、融資合作、運營效率等方面全面提升，推動各項業務發展。此外，截至去年底，維信金科的外部融資合作伙伴已擴大至69個，包括全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信托基金，形成了多元化、靈活的資金合作模式，成功連接優質的借貸需求，亦成為維信金科2021年貸款撮合服務總收入15.4億元，同比大增115.9 %，在總營收中的比重由27.7 %上升至44.5%的原因之一。



截至去年底，維信金科期末持有現金及現金等價物19.08億元，同比上年度15.02億元增長27%；維信金科更在去年以總價1817萬港元購回324.9萬股股份並予以注銷，充份顯出其充裕的流動性以及對自身價值和未來發展的信心。加上在內地「十四五」規劃和2035遠景目標中，金融科技已上升到國家層面。因此在金融科技浪潮繼續推進的背景下，以維信金科的業績表現和持續的增長潛力，無疑成為投資者長期。