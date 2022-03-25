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【美股焦點】歐盟《數位市場法案》達成臨時協議　冀限制大型互聯網平台市場力量　要求WhatsApp須互通開放

股市 19:06 2022/03/25

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【美股焦點】歐盟《數位市場法案》達成臨時協議　冀限制大型互聯網平台市場力量　要求WhatsApp須與小型平台互通開放

歐盟終於就醞釀多時的《數位市場法案》（DMA，Digital Markets Act）達成共識，冀限制大型科網平台的市場力量，估計Alphabet （美：GOOGL）旗下Google、亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、蘋果（Apple）（美：AAPL）、Facebook 母企Meta（美：FB）及微軟（Microsoft）（美：MSFT）將面臨更嚴厲反壟斷規則。《數位市場法案》下一步須得到歐盟議會和理事會的批准，其後歐盟官方公報最終法案後6個月起生效。

歐盟聲明指，《數位市場法案》會將大型平台列為「看門人」（gatekeepers）觀察名單，委員會將就名單進行市場調查並制裁不合規行為。

被列入觀察名單企業須市值至750 億歐元 每月歐盟用戶至少4500萬等

聲明稱，歐洲議會和歐盟理事會所最新達成共識的《數位市場法案》法案主要針對「核心平台服務」巨型企業，認為這些公司最容易出現涉及社交網絡或搜索引擎等的不公平商業行為。

被列入「看門人」觀察名單的企業市值至少為 750 億歐元或全年營業額75億歐元；必須提供某些服務，例如瀏覽器、通訊軟件或社交媒體等；在歐盟區內每月至少有4500萬用戶及每年至少1萬名商業用戶。

互聯網平台巨企若違反《數位市場法案》 或被罰款全球總營業額的10%

聲明稱，歐盟議會同意大型訊息服務平台（例如Whatsapp、Facebook Messenger 或 iMessage）必須因應小型平台要求，而保持開放及互通操作。

如果企業不遵守上述規定，委員會可以處以上一財政年度全球總營業額的10%的罰款，如果屢次違規，則處以 20% 的罰款，在系統性侵權的情況下，委員會或在一定時間內禁止他們收購其他公司。

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