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【第五波疫情】政府宣布下周五起逐步恢復公共服務 下月21日起大致恢復正常

理財智慧 16:01 2022/03/25

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政府發言人宣布，政府部門將由下周五（4月1日）起，逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。受《預防及控制疾病條例》（第599章）或其規例所限，以及政策局和部門因抗疫為首要任務而需要調動人手和資源，部分非緊急或非必要服務或仍會受到影響，包括可能於稍後時間才能恢復，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。

政府指各政策局及部門會繼續採取針對性社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議等；在逐步恢復公共服務的初期，可能會因服務需求增加，以致需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

政府表示，為嚴控疫情，部門亦會酌情繼續停止以面對面形式提供服務，改為以網上、郵寄、投遞箱或其他合適方法提供，發言人呼籲市民，即使部門恢復面對面形式提供服務，請繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務；若必須前往政府大樓或辦事處，市民必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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