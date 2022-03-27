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【危機管理】Carousell變陣支持中小企　健身教練轉戰線上自救

18:00 2022/03/27

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港府早前因應第5波疫情推出一系列抗疫措施，令不少行業大受挑戰，計劃不似預期。一眾企業需要隨時定立Plan B甚至Plan C等，面對驟然來臨的停業令。

  • 分類買賣平台Carousell（旋轉拍賣）香港董事總經理黃俊仁（Kevin）表示，未來制定管理方案已不是兩手準備如此簡單，更要隨時因應當下的Community Needs（社區需求）快速應變
  • 近年健身中心屢次被勒令關閉，私人健身教練宗琛齡（Earnest）更決定「跳出來自己做」，轉戰綫上推廣

雖然是次措施沒有直接影響Carousell經營，惟Kevin坦言，原定今年初推出的市場營銷計劃必須暫停：「每年大約2至3月都會推出早已訂立的marketing plan，但當時留意到市況明顯不同，便立即通知老闆（新加坡總部）並果斷地轉plan。」迅速針對商戶需求提出新對策。

【企業管理】生活品牌女舵手：不能閉門造車　跨行業啟發新思維

【人手荒】港企「三不政策」挽留人才　培訓助員工增值兼派錢

部署社區需求 迎用戶需要

疫市下，實體零售因街上人流明顯減少，生意轉差，反觀網上購物的需求保持顯著增長趨勢。他認為：

生意並非無得做，而是轉了平台，在綫上24×7做，減輕實體業務營運風險。

尤其是售賣電子用品、時尚、居家生活、服務類等產品。

他舉例，在過去兩個月，該平台的上門服務搜尋量大幅增加，其中的理髮服務增加約11,000次，Zoom補習服務則增加約900次。另有部分家用設備的需求亦大增，包括電子遊戲增加約81,000次搜尋量，電腦屏幕則增加約2,400次。

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推中小企疫轉計劃　夥物流業一條龍服務

於是該平台在短短一星期內，針對當下的Community Needs部署，緩解中小企缺乏IT人手、數據洞察（data insight）、物流方面等支援的痛點，推出「中小企疫轉計劃」。當中更夥拍包括電子支付工具商、物流業、電訊商，期望藉此提供更完善的「一條龍」服務。

對於現有平台用戶，其新加坡、台灣、印度的IT團隊，則會定期應對商家需求推出新功能，例如數據分析、即時回覆等功能。

【營商策略】髮型師開店33年　堅持「四品」人性化管理

理髮補習服務 轉綫上宣傳

除了理髮服務、補習服務等可以轉戰綫上宣傳，近年健身中心屢次被勒令關閉，受僱於健身中心的教練被迫停工，不少健身教練亦積極在綫上尋求出路自救。

私人健身教練宗琛齡（Earnest）分享，早前原本受僱於健身中心，去年中亦因為擔心再有復工無期的情況，因此決定「跳出來自己做」，轉戰綫上推廣自家訓練課程，並首先透過免費使用的Carousell，以最低成本在綫上開業。

健身教練：收入起碼不會歸零

在首幾個月小試牛刀，她表示，僅簡單針對3類型熱門訓練如產後修身、Bikini Fit、瘦身作宣傳，陸續由平均每月收生2人增加至4、5人，收入亦回復到過往水平，大約為4萬至5萬元。面對新一波疫情，雖然學生人數減至每月僅1至2人，但是「起碼不是歸零」。

去年轉至綫上推廣後，有見生意在數月內明顯增長，Earnest開始投入更多數碼廣告預算，以及進駐商用版CarouBiz，藉此取得更多數據分析功能。

期望可更有策略及精準地作宣傳，提高Conversion Rate（轉化率）。

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數碼廣告預算 留待旺季谷生意

特首日前公布最新一系列防疫計劃，包括暫緩全民強檢，若疫情無反彈迹象，更可於下月21日起分3階段逐步放寬防疫措施。Earnest指出，在第5波新冠疫情肆虐之後，原本每月花約10%成本在數碼營銷開支，早前在停業令下已因應情況停止有關支出。若如期逐步放寬防疫措施，她更希望將投放數碼廣告的預算，留待健身旺季力谷生意。

記者：張寶燕

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