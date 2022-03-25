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【麥當勞優惠】麥當勞菠蘿批4月登場　3月28日起1元飲品優惠再度回歸

商業 18:32 2022/03/25

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由4月1日起，期間限定的菠蘿批更會於麥當勞登場。（資料圖片、麥當勞提供圖片）

麥當勞App公布下周優惠，包括1元飲品優惠，更預告菠蘿批將由4月1日起登陸麥當勞App。

【月經貧困】日本年輕女性出現「月經貧困」　收入太低難買衛生巾

由3月28日起，1元飲品優惠將會再度回歸。麥當勞App用戶於星期一至五購買任何食品，即可享用「$1歎紅茶花伝®橙茶飲料或紅茶花伝®梨茶飲料」。由4月1日起，期間限定的菠蘿批更會於麥當勞登場。麥當勞App用戶將可享「指定超值套餐減$5」優惠。

下周起麥當勞App亦有多款早餐優惠，包括逢星期一至五可享用的「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」、不論大人小朋友都喜愛的「$25歎火腿扒芝士飽超值早餐」和「指定超值早餐套餐減$3」。

另外，早前麥當勞聯乘WeChat Pay HK推出的三重加碼禮遇活動，以優惠碼「MCD50」於麥當勞App結帳，可獲得50元電子現金券，將會於4月1日完結。

「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途

【好想去日本】吉祥物熊本熊吸金力驚人　推出11年銷售額已達標至600億

責任編輯：葉泳珊

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