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京東物流2618配股直插近14% 嘉泓物流2130、GX中國電商物流3124吸納方案

股市 18:38 2022/03/25

分享：

京東物流 （02618） 收市報19.84。公司進行不超過4億美元新股配售，京東 （09618） 亦擬跟京東物流認購不多於7億美元新股，兩個項目合共為京東物流帶來約11億美元新資金，惟管理層並無闡明用途，令股價大挫近14%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）推介以運送高端奢侈品為主的嘉泓物流 （02130） ，以及教授怎操作交投量較少ETF的GX中國電商物流 （03124） 。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪分析美團業績前瞻、港股策略（下附time code）*

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　
00：48 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況速報
03：16 - 美國就業數據理想、北約峰會未提新一輪制裁俄羅斯措施
03：40 - 道指、納指見反彈動力    仍憂美股反覆調整
05：25 - 息差窄仍成隱憂    加息半厘仍未反映於美股股市
06：21 - 美股行反彈格局     後市上調空間有保留
07：02 - 美國聯儲局「搬龍門」    5月或縮表利好金融股、銀行股
08：47 - 納指、科技股反彈較強    預計波動要小心
09：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：54 - 大市回調跌幅算溫和    港股未看淡
11：29 - 港股估值已處歷史低位    下行壓力不大
13：04 - 港股短期反覆調整    未必再見下跌浪
13：34 - 恒指反彈已達標    很大條件再向上收復
14：18 - 恒指向下留意21650點    如守穩再回調空間不多
14：55 - 港股「成也科技股、敗也科技股」    科技股未算樂觀要小心
17：03 - 美團 （03690） 業績今壓軸出場     績後才考慮部署
18：03 - 科技股業績期「古惑」    不值得博業績炒作
19：00 - 美團 （03690） 預期淡    難估是否已反映於股價
20：14 - 留意美團 （03690） 今年業績展望    股價反彈幅度已不少不值博
21：05 - 觀眾問股：京東 （09618） 253元有貨要走嗎？京東物流 （02618） 配股影響多大？
23：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望多少、支持位？
26：28 - 港股開市前市況速報
26：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會否再穿300元？睇285至290元？
28：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 今日公布業績怎部署？
30：40 - 港股開市初段市況速報
31：37 - 消息股：京東物流 （02618） 、長實 （01113） 、中國人壽 （02628） 、中信銀行 （00998）
32：54 - ET個股推介：滙豐 （00005）
37：20 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 14.2元有貨   有冇機會鬆綁？
40：12 - 保險股選友邦 （01299） 、平保 （02318） 更好
40：25 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買入會否太遲？目標長揸收息
42：29 - 觀眾問股：油價點睇？ 中海油 （00883） 有冇機會再上？
44：09 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.2元買入應止賺？
46：09 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 蝕到喊    比亞迪 （01211） 業績預計差？
50：03 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 是否轉勢？ 未有貨，短炒有冇得諗？
51：45 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 21.6元買入1000股   為何會急回？要減磅嗎？
53：56 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 未有貨可以跟進？
55：43 - 觀眾問股：航運物流股揀邊隻？京東物流 （02618） 、嘉泓物流 （02130） 、GX中國電商物流 （03124） 怎分析？
1：00：36 - 觀眾問股：想月供10000元以下股票賺息賺價有咩揀？
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1：03：27 - 業績股速報：中海油田股服務 （02883） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、五礦資源 （01208） 、貓眼娛樂 （01896） 、高偉電子 （01415） 、愛康醫療 （01789）
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欄名 : 3分鐘睇股

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