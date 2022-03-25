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【企業轉型】卓悅、百本、教聯會簽訂戰略合作協議 將實踐「科技+消費」及數字化轉型

理財智慧 18:32 2022/03/25

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卓悅控股有限公司近日（24日）宣布，旗下「香港貓」及「卓悅科技」與百本醫護子公司百本會員中心和香港教育工作者聯會，分別簽訂兩份戰略合作協議，將正式推廣卓悅的「科技+消費」戰略，並與百本會員及教聯會共同探索數字化轉型。

【特首選舉】選管會刊憲特首選舉日將於5月8日舉行 提名期4月3日至16日【下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

卓悅科技同日亦跟百本會員及教聯會簽訂另一份戰略合作協議，內容主要圍繞三方共同推動產業創新實踐，開拓應用場景，互相協同，加強合作，創造價值；三方共同推動企業數字化轉型實踐，創新企業管理系統與零售科技應用，達致卓越運營；三方共同推動智能化與自動化，包括但不限於推廣使用消毒機器人、陪伴機器人、巡邏機器人等，降本增效；三方共同推動醫護科技和信息化解決方案的應用。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

卓悅控股主席陳健文表示：「我們建造了兩個平台，一個是商務平台香港貓，一個是技術平台卓悅科技，希望透過我們重新更換筋骨，進行數字化轉型，為企業賦能，今天很幸運有全港最大醫護集團百本，還有教育界最大的團體教聯會一起，相信只是一個起步，而非止步。希望大家在這裏能當自己是主人一樣，我們全面開放。」

【全城抗疫】萬通保險送出4,000份抗疫好物　首1,000名成功登記市民可免費獲取口罩及快測包各一盒【下一頁

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記者：鄭日棱

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