【業績｜內險股】人保去年純利升7％、人保壽險新業務價值跌四成　末期息每股14.7分人幣

▲ 人保去年純利升7％，派末期息每股14.7分。

人保 （01339） 去年總保費收入5852.25億元，按年升3.9％；實現稅前利潤355.89億元（人民幣），按年增長12.6%；純利升7.2%至214.76億元。集團宣派末期息每股14.7分，連同中期息1.7分，全年派息增至每股16.4分，按年升5.1％。

截至去年底止，集團綜合償付能力充足率跌4個百分點至301％，核心償付能力充足率升7個百分點至264％。集團去年實現總投資收益630.68億元，按年升11.2％。總投資收益率5.8％，按年持平。淨投資收益率4.8％，按年跌0.2個百分點。

人保財險實現淨利潤按年升7.2％

人保財險去年車險及非車險的實現總保費收入分別是4495.33億元及1942.58億元，分別按年升3.8％及16％。實現淨利潤按年升7.2％至223.65億元。

集團稱人保財險去年持續優化車險經營模式 ，大力拓展非車險業務發展空間，業務增長主要源於意外傷害及健康險、農險、責任險、貨運險等。因車險綜合改革，加上暴雨、颱風等重大災害事故影響，期內賠付率73.7％，按年升7.5個百分點。綜合成本率99.6％，持續優於行業。集團又稱，人保財險去年強化自有渠道建設，持續提升直銷團隊綜合銷售服務能力，加快向綜合金融銷售團隊轉型。期內，直接銷售渠道原保險保費收入按年升15％，至1300.17億元。

人保壽險一年新業務價值跌四成

人保壽險去年實現原保險保費收入968.49億元。實現淨利潤按年跌7.5％至41.27億元。人保壽險去年一年新業務價值32.27億元，按年跌40.6％。截至去年底止內含價值1114.31億元，按年升8.9％。

普通型壽險、分紅型壽險的實現壽險原保險保費收入按年升5.7％至776.59億元；惟因行業重疾險規則改變，人保壽險實現健康險原保險保費收入179.59億元，按年跌14.8％。

期內，銀保渠道原保險保費收入按年升18.9％，至427.25億元。個人保險渠道原保險保費收入501.94億元，按年跌8.4％。

人保健康一年新業務價值升8.8％

人保健康去年實現原保險保費收入358.16億元，按年升11％。實現淨利潤2.6億元，按年增長622.2％，經營業績創歷史新高。人保健康一年新業務價值7.65億元，按年升8.8％。截至去年底止內含價值111.76億元，按年升8.2％。

在人保健康去年持續強化與「四行一郵」等銀行渠道合作下，銀保渠道實現原保險保費收入69.92億元，按年升40.6％。至於個人保險渠道的實現原保險保費收入亦有170.93億元，按年升10.7％。

截至去年底止，人保財險的財險市場市佔率32.8％，人保壽險和人保健康的人身險市場市佔率為4.2％。

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