中國人壽2628傳統業務投資價值不明朗 揀友邦1299、平保2318更好？

中國人壽 （02628） 收市報11.98元，跌2.28%。國壽剛公布去年業績，總收入按年升2.5%，純利按年則僅升1.3%，管理層指新冠疫情令壽險市場不樂觀，代理人人數穩定地縮減中，美銀及野村即下調其目標價。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）預計，整個內險股板塊今年或受惠估值重估，有望正增長，以傳統保險業務為主的國壽也可受惠？還是揀友邦 （01299） 及平保 （02318） 更好？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪分析美團業績前瞻、港股策略（下附time code）*

Time code

00：10 - 港股今日焦點速覽

00：48 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：41 - 亞太股市早段市況速報

03：16 - 美國就業數據理想、北約峰會未提新一輪制裁俄羅斯措施

03：40 - 道指、納指見反彈動力 仍憂美股反覆調整

05：25 - 息差窄仍成隱憂 加息半厘仍未反映於美股股市

06：21 - 美股行反彈格局 後市上調空間有保留

07：02 - 美國聯儲局「搬龍門」 5月或縮表利好金融股、銀行股

08：47 - 納指、科技股反彈較強 預計波動要小心

09：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：54 - 大市回調跌幅算溫和 港股未看淡

11：29 - 港股估值已處歷史低位 下行壓力不大

13：04 - 港股短期反覆調整 未必再見下跌浪

13：34 - 恒指反彈已達標 很大條件再向上收復

14：18 - 恒指向下留意21650點 如守穩再回調空間不多

14：55 - 港股「成也科技股、敗也科技股」 科技股未算樂觀要小心

17：03 - 美團 （03690） 業績今壓軸出場 績後才考慮部署

18：03 - 科技股業績期「古惑」 不值得博業績炒作

19：00 - 美團 （03690） 預期淡 難估是否已反映於股價

20：14 - 留意美團 （03690） 今年業績展望 股價反彈幅度已不少不值博

21：05 - 觀眾問股：京東 （09618） 253元有貨要走嗎？京東物流 （02618） 配股影響多大？

23：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望多少、支持位？

26：28 - 港股開市前市況速報

26：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會否再穿300元？睇285至290元？

28：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 今日公布業績怎部署？

30：40 - 港股開市初段市況速報

31：37 - 消息股：京東物流 （02618） 、長實 （01113） 、中國人壽 （02628） 、中信銀行 （00998）

32：54 - ET個股推介：滙豐 （00005）

37：20 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 14.2元有貨 有冇機會鬆綁？

40：12 - 保險股選友邦 （01299） 、平保 （02318） 更好

40：25 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買入會否太遲？目標長揸收息

42：29 - 觀眾問股：油價點睇？ 中海油 （00883） 有冇機會再上？

44：09 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.2元買入應止賺？

46：09 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 蝕到喊 比亞迪 （01211） 業績預計差？

50：03 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 是否轉勢？ 未有貨，短炒有冇得諗？

51：45 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 21.6元買入1000股 為何會急回？要減磅嗎？

53：56 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 未有貨可以跟進？

55：43 - 觀眾問股：航運物流股揀邊隻？京東物流 （02618） 、嘉泓物流 （02130） 、GX中國電商物流 （03124） 怎分析？

1：00：36 - 觀眾問股：想月供10000元以下股票賺息賺價有咩揀？

1：02：42 - 港股開市初段市況速報

1：03：27 - 業績股速報：中海油田股服務 （02883） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、五礦資源 （01208） 、貓眼娛樂 （01896） 、高偉電子 （01415） 、愛康醫療 （01789）

1：04：42 - 財經日誌提提你

