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【烏克蘭戰爭】傳烏要求美每日提供千枚導彈 涉刺針及標槍

環球社會熱點 19:16 2022/03/25

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烏克蘭多次呼籲北約及其他國家提供武器，協助抵禦俄羅斯入侵。美國《CNN》取得烏克蘭向美國最新提交的軍事援助清單，表示烏軍每日分別需要500枚刺針防空導彈及標槍反坦克導彈，較早前要求多出數百枚。

聯合國大會壓倒性通過烏人道決議 俄方反對中國棄權 【下一頁】

烏克蘭最新向美國提交的軍事援助清單列明，指烏方每日急需500枚美國製刺針（Stinger）防空導彈、及500枚標槍（Javelin）反坦克導彈，較以往類似清單所要求的多出數百枚。

此外，清單亦列明烏克蘭緊急需要戰機、攻擊直升機及S-300防空系統等武器裝備；烏方更點名兩款俄制戰機，要求每款提供36架，其中一款更可近距離空中支援地面部隊。

北約諾增加軍事援助 拜登：西方更團結 【下一頁】

資料指直至3月7日，美國及其他北約成員國在爆發俄烏戰爭兩周內，已向烏克蘭提供約1.7萬枚反坦克導彈及2,000枚防空導彈，亦持續向烏運送防禦武器。

美國高級國防官員表示，2月底獲批的3.5億美元（27.3億港元）安全援助計劃，所有裝備已抵達烏克蘭，兩項合共10億美元（78億港元）的援助亦已開始運送。同時，英國周三（23日）宣布，將向烏克蘭運送6,000多枚導彈、包括反坦克導彈及高爆彈，並為烏軍提供約3,300萬美元（2.6億港元）財政支援。

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責任編輯：郭麗明

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