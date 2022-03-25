【港交所新服務】港交所第三季推「投資服務通」　冀加強上市公司與投資者互動

▲ 【港交所新服務】港交所第三季推「投資服務通」 冀加強上市公司與投資者

港交所 （00388） 宣布，今年推出全新投資者關係網絡平台投資服務通（IR Connect），增進香港的上市公司與投資者之間的聯繫與溝通。港交所指，投資服務通將分階段推出，首階段料今年第三季度上線，將可向上市公司免費提供股東持股情況、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級等查詢功能，向公眾免費提供上市公司簡介及股票行情等查詢功能。

港交所預告，更多上市公司與投資者之間的互動功能將在後期陸續提供。

港交所期望，投資者服務通可成為投資者互動及訊息門戶，令在香港上市的公司與投資者、分析師建立聯繫。

歐冠昇：提高市場便捷和透明度 A股有類似服務

港交所行政總裁歐冠昇表示，新服務可以為上市公司提供專業平台，幫助他們更好的開展和管理投資者關係活動。港交所會繼續致力於不斷提升服務水平，促進市場互聯互通、提高市場的便捷和透明度。

在投資者服務通之前，港交所預告，將在今年舉辦一系列「走近上市企業」活動，以促進上市公司與投資者之間的溝通和互動。

參考A股上交所、深交所訊息披露，除了傳統公司公告外，也設有「互動易」等服務，讓投資者向上市公司提問，並由上市公司秘書或代表回答。

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