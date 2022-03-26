【NFT始祖】一張收據估價超過430萬　60年前已預言NFT熱潮？

▲ 一張來自已故法國藝術家Yves Klein的收據，估計拍賣價可超過430萬港元。（蘇富比網站圖片）

購物結帳時，不時會留下一大堆收據，大部分人當作普通垃圾。不過，近日有張收據的估值高達430萬港元，更被視為「NFT始祖」。

【另類筍工】「遊戲陪玩師」全職陪打機 大學生月賺8萬元

綜合外電報道，蘇富比拍賣行將會於4月拍賣一張來自已故法國藝術家Yves Klein的收據。該收據估計拍賣價可超過55萬美元（約430萬港元）。這張收據價值連城，並非在於其類似銀行支票、寬度不到8寸的設計，而是背後有關「隱形藝術品」的概念。

用黃金換藝術家的想像空間

據指，Yves Klein在1958年於巴黎畫廊舉辦展覽「The Void」。一個空蕩蕩的房間裡，只放了一個大櫃，卻吸引數千人參觀。他因此構思出一系列「隱形藝術品」，特色是「不存在且完全概念化的空間」，更需要收藏家以黃金交換，他又會開收據給買家。

而4月即將拍賣的收據，則代表Yves Klein想像空間之一的擁有權，並附有Yves Klein的簽名。

▲ 這張收據代表Yves Klein想像空間之一的擁有權。（蘇富比網站圖片）

為什麼非常罕有？

蘇富比指，相關收據如今非常罕有，除了因為買家不多，還有是Yves Klein有個習慣，他讓買家選擇保留收據，或邀請買家參加儀式，把收據燒掉後，並將收到的一半黃金倒入塞納河。此舉讓這名買家被視作藝術品的最終擁有者。

蘇富比又提到，Yves Klein的概念藝術作品，預測了加密貨幣、非同質化代幣（NFT）交易的興起，甚至有人形容為「NFT始祖」。故這項拍賣也將接受以加密貨幣付款。

【月經貧困】日本年輕女性出現「月經貧困」 收入太低難買衛生巾

【好想去日本】吉祥物熊本熊吸金力驚人 推出11年銷售額已達標至600億

責任編輯：葉泳珊