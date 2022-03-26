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【《教父》公映50周年】 細數荷里活Mob Films經典角色　邊位影帝戴得最多勞力士？

10:30 2022/03/26

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今年3月，正是電影《教父》（The Godfather）於美國公映50周年（香港上映日期是1973年10月），全球影迷公認最愛的Mob Films，戲中型男造型和佩戴腕錶的品味一直影響至今，無獨有偶，由「教父」到各位影帝級接班人，均是勞力士忠實粉絲。二手高級腕錶專家Watchfinder & Co.也湊湊熱鬧，一起回顧半個世紀以來教父的品味，只因你我都知，勞力士在二手市場是無止境——永遠有價有市。

於續集《盜海豪情12瞞徒》中，畢彼特常戴Day-Date系列。（網上圖片）

畢彼特：Day-Date系列

在續集《盜海豪情：十二瞞徒》（Ocean Twelve）中，畢彼特飾演的Rusty Ryan是專業盜賊Danny Ocean（佐治古尼飾）好拍檔，故事講述他們向拉斯維加斯賭場打主意，計劃偷取1億5千萬美元現金……難怪畢彼特為話頭醒尾的Rusty Ryan揀選勞力士Day-Date系列黃金腕錶。

勞力士於1933將Rolesor（金鋼）申請專利，首次用於Datejust系列，阿爾柏仙奴於《大亨遊戲》經常戴着來當地產經紀。（網上圖片）

阿爾柏仙奴：DateJust + Submariner 

於2007年上映的《盜海豪情十三王牌》（Ocean Thirteen）中，神級影帝阿爾柏仙奴也客串一角飾演賭場大亨Willy Bank，這位演慣大亨的型男於1992年憑《女人香》獲得奧斯卡影帝，其實同年他於《大亨遊戲》（Glengarry Glen Ross，又譯《拜金一族》）獲得最佳男配角提名，戲中他演一名地產經紀，要有金銀潤DateJust「看門口」來見客。

1996年，在阿爾柏仙奴執導的半紀錄／戲情片《Looking for Richard》，在他手上找到近年非常流行的黑水鬼Submariner。（網上圖片）

馬龍白蘭度：Datejust+Moonphase 6062+GMT MASTER……

誠如，沒有人告訴過你，馬龍白蘭度在經典Mob Film《教父》中戴的是甚麼錶，只因他憑此戲中的演技，以壓倒性姿態奪得1973年奧斯卡最佳男主角殊榮，更獲贈一枚勞力士Datejust系列黑皮帶鋼錶。後來他轉贈給《教父》的服裝造型Patricia Norris，而於 2019年拍賣會以近 5萬美元破紀錄價錢賣出。

當年除了金人獎，馬龍白蘭度也獲得只此一枚的31毫米錶徑DateJust鋼錶。（網上圖片）

於2019年拍賣會中，也有另一枚激罕勞力士以 195萬美元成交！就是馬龍白蘭度再次參與由哥普拉執導1979年的《現代啟示錄》（Apocalypse Now），拍攝期間他全程戴上一枚錶圈被移除的勞力士GMT Master 1675。

說到最街知巷聞，是馬龍白華度在《現代啟示錄》出現的GMT-MASTER。（網上圖片）

馬龍白蘭度經常戴着另一至愛的DateJust，也曾於電影《巴黎最後探戈》出現。（網上圖片）

馬龍白蘭度藏錶不多，對每枚手錶都非常長情，如GMT Master和DateJust等系列都能在他的演出中找到，而其中不得不提的是比元祖更元祖的勞力士，莫過於在1960年的《慾火情燄》（The Fugitive Kind），電影中馬龍白蘭度把手上的超罕的 Moonphase 6062勞力士腕錶除下來給鍾活華……

在1960年的《慾火情燄（The Fugitive Kind）》，他手上出現過1960年已停產的Moonphase 6062腕錶。（網上圖片）

《100 Superlative Rolex Watches 》作者John Goldberger表示：「這是勞力士首次電影中的植入式廣告。」因劇本是由Tennessee Williams 於1937年寫成，其時勞力士還未有月相功能相關的腕錶。至於，何解這位兩度奪得奧斯卡，是作為影帝級的教父對勞力士有矢志不渝之情，大概時間可回到1943年，他收到父母所送的生日禮物，自始這位神級影帝都以勞力士為其人生重要時刻作見證。

父母所贈的勞力士Oyster Royalite 腕錶作生日禮物，錶背刻上「To Bud（馬龍白蘭度的暱稱）, from Mother & Dad. 1943」網上圖片）

撰文 : 黃鑑江

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