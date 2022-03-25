【業績｜航運股】中遠海運純利跌15%　派息19仙、現價股息率7.5％

▲ 中遠海運去年純利跌15%，派息19仙。

中遠海運 （00517） 公佈去年業績，收入升32％至45.34億元，純利跌15%至2.88億元。 集團宣派末期股息每股9港仙，連同中期股息每股10港仙，每股股息總額為19港仙。派息金額較2020年少13.6％，派息比率約101%。

以中遠海運現價2.53元計，股息率7.51％。

集團解釋，去年收入上升主要由於塗料、船舶設備及備件以及一般貿易的分部收入均按年上升，又稱去年在航運市場向好，帶動航運服務業務量增加的大環境下，集團在拓展客戶方面取得顯著成效。另外，集團核心業務航運服務業收入佔集團收入的77%，與2020年相同。

至於純利上升，則主要由於銀行存款的利息收益大幅減少，及應佔聯營公司的業績由盈轉虧所致。集團應佔聯營公司虧損為4088.9元。

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