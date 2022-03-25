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【科技一周回顧】LIHKG連登App突然下架　港府數據管治4大改善建議

科技 20:00 2022/03/25

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

周二（22日）有用戶發現，香港熱門討論區連登（LIHKG）已從蘋果應用商店App Store中下架，蘋果用戶無法再從App Store下載連登程式，引來大批用戶恐慌。

經管理團隊與蘋果溝通後，連登應用程式於周三（23日）重新上架。

第五波疫情下，政府各部門未有及時公布足夠的數據資料，令大眾對防疫措施感到混亂，同時突顯了「開放數據」及「數據管治」的重要性。

香港互聯網協會昨（24日）發表報告指出，本港公共數據開放總分僅比去年微升2.5分，並提出4大建議，呼籲港府改善數據管治政策。

Sony日前推出PS5、PS4系统更新，惟不少用戶回報更新現Bug，包括PS+「被消失」和不能遊玩連線遊戲！

俄羅斯及烏克蘭的戰事爆發後，網上戰爭也同時開打，包括全球最大黑客組織「匿名者」（Anonymous）亦有加入其中。

三星（Samsung）兩款5G中階手機Galaxy A33及A53, 以及入門機款Galaxy M33即將攻港。

Galaxy A53設256GB ROM＋8GB RAM版，售3,998元，最快將於3月25日（明日）起預售，4月1日正式發售；Galaxy A33設128GB ROM＋8GB RAM版，售2,998元，4月22日正式發售；Galaxy M33則為最便宜的機款，設128GB ROM＋6GB RAM版，售2,298元，4月8日正式發售。

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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