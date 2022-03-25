【俄烏局勢】減少對俄能源依賴 美增加對歐的液化天然氣供應

西方多國領導人聚集在布魯塞爾，分別召開北約、七國集團（G7）和歐盟峰會，各國峰在會上宣布對抗俄羅斯和援助烏克蘭措施，歐盟和美國周五（25日）公佈一項向歐洲供應更多美國液化天然氣（LNG）的協議，以減少對俄羅斯能源的依賴減輕制裁所帶來的影響。

白宮在一份聲明中表示，今年會向歐洲提供至少150億立方米（bcm）的液化天然氣，而長期目標是確保至少在2030年之前每年增加約500億立方米的美國液化天然氣。

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俄羅斯入侵烏克蘭推高本已高昂的能源價格，歐盟在能源上極度依賴俄羅斯，俄國供應歐盟的天然氣佔整體40%，超過四分之一的石油出口。歐洲正尋求減輕對俄依賴的方法， 歐盟早前承諾會通過增加從其他國家的進口和增加可再生能源來將今年俄羅斯的天然氣使用量減少三分之二。歐盟領導人將在周五討論採取甚麼措施來控制高昂的能源價格。

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責任編輯：黃苑筠