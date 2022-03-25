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荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？

環球社會熱點 18:17 2022/03/25

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分析血液樣本除了醫學用途，在研究方面亦有助了解人體變化。荷蘭一項研究近日發表結果，顯示高達77％的血液樣本中發現一定數量的塑膠微粒，為首次有研究有相同發現。研究員指出，塑膠微粒來自生活環境的尋常污染物。

約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖） 【下一頁】

阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam）及阿姆斯特丹大學醫療中心（Amsterdam University Medical Centre）周二（22日）公布的研究顯示，22名參與者中共17人的血液樣本內含有塑膠微粒。但數量極小，平均每毫升血液有1.6微克。

最多被發現塑膠微粒成分為PET，即塑膠飲品瓶身成分，一半參與者血液內含有。廣泛應用在食物包裝的聚苯乙烯（polystyrene）位居次席，佔36％。多用在塑膠包裝及膠袋的聚乙烯（polyethylene）排第三，約23％。

研究員表示，塑膠微粒可以被吸入或攝取後，未及吸收殘留在血管內。研究員形容，檢測到的塑膠微粒為日常生活環境及食物鏈中「無所不在的污染物」，但過往未曾在研究中發現。研究員估計，塑膠微粒經空氣﹑食物及水分進入人體，亦有可以循個人護理物品如聚合體植入物被攝取或吸入。

英國准俄班主向車路士注資3.1億 允售部分門票 【下一頁】

英國國家海洋學研究中心教授Alice Horton表示，研究發現讓人憂慮，以在實驗室檢測到的塑膠微粒尺寸，有可能引起發炎及細胞破壞，惟長期影響暫未清楚。

英國天空電視台引述獨立科學家，指研究經長時間排除樣本被污染的可能，結果應該可靠。研究已在學術期刊《Environmental International》刊登。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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