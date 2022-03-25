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【第五波疫情】生產力局研發多款智能服務機械人 助企業及前線人員抗疫

理財智慧 16:01 2022/03/25

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疫情期間，為避免人與人之間的直接接觸，香港生產力促進局（生產力局）善用科技如人工智能（AI）及機械人技術，以減低新型冠狀病毒及其他病毒的傳播風險。

生產力局研發了多款智能服務機械人，於不同場景提供智能服務，為社會大眾提供支援，例如客戶服務機械人、前線醫療服務機械人、文件傳遞機械人及消毒機械人。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

為提升企業的服務效率及質素，生產力局推出了客戶服務機械人，協助員工分擔接待及巡邏的工作、解答客人問題、播放公眾通知及人流控制訊息等。機械人能自然地以粵語、英語及普通話與客人對話聊天，亦具有基於 AI 訓練模型的物體識別功能，能於工作中避障。此機械人目前在港鐵土瓜灣及宋皇臺站運作。

另外，生產力局研發了前線醫療服務機械人，協助前線醫護人員減輕工作量，避免訪客與病人或醫護人員直接接觸。機械人除了能分擔基本客戶服務的工作外，亦能協助指示及引領訪客到各醫院設施位置、檢測訪客溫度、檢查訪客有否佩戴口罩及廣播發出相關警告等。此機械人同樣有聊天及避障功能，曾於靈實醫院及九龍醫院為大眾服務。生產力局正與醫院管理局探討未來合作的機會。 

生產力局又指，疫情期間，不少上班族仍須回辦公室工作，承受著於上班途中或辦公室內染疫的風險。為加強企業的防疫措施，生產力局研發了文件傳遞機械人，協助員工傳遞文件或物件，減少員工之間的接觸。此機械人具備同時定位與地圖構建的導航功能，可於辦公室中自由移動；亦設有電子儲物櫃位置，可防止文件在運輸途中丟失或外露。員工更可透過手機應用程式向機械人發送任務，流程簡單方便。此機械人目前正於生產力大樓運作。

生產力局利用現有的機械人平台開發了消毒機械人，並與其他專業消毒機械人公司合作，為企業提供了自動化全方位消毒方案，提高工作效率及節省人手，更可於處所非繁忙時間進行消毒。此類機械人具備噴嘴噴射系統，能作有效的霧化消毒，同時設有自主導航和避障功能，能於擁擠的環境中移動。完成任務後，機械人會自動返回充電口，過程無需人手操作。此類機械人目前正於生產力大樓、檢疫酒店及本港部分大學運作。

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責任編輯：龍紀瑩

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