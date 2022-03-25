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【全城抗疫】Mind HK網絡工作坊及研討會 支援港人疫下保持精神健康

理財智慧 18:15 2022/03/25

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新冠疫情持續超過兩年，加上第五波疫情肆虐，令不少港人面臨精神健康困擾。香港精神健康慈善機構Mind HK，將於下月推出一系列網絡工作坊和研討會，以及不同類型的中英雙語網上資源，期望針對港人在疫情下常見的精神健康問題，提供相關的資訊及貼士，協助社區及個人管理壓力，保持精神健康。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

相關活動包括「Covid -19期間精神健康支援工作坊」及「在疫情中如何管理精神健康網絡研討會（第五波疫情版）」，活動於Zoom平台進行，提供廣東話及英文環節選擇，標準票費用為100元，特惠票（適用於全日制學生或S88慈善機構）為50元，工作坊亦設500元的「標準票連捐款」選項。

【延伸閱讀】【全城抗疫】香港紅十字會「聯繫愛」計劃   提供情緒及殯葬安排支援

【延伸閱讀】【全城抗疫】萬通保險送出4,000份抗疫好物　首1,000名成功登記市民可免費獲取口罩及快測包各一盒

工作坊由來自不同範疇的精神健康專家，包括精神科醫生、心理學家、公共衛生專業人員等主持，與參加者探討不同精神健康及自助主題，主題涵蓋識別疫情期間面對的個人挑戰、管理壓力和不確定性的方法、面對過多新聞資訊的方法、預防情緒低落的行為策略等。研討會的內容則包括疫情帶來的挑戰和壓力源、如何支援他人和管理人際關係，以及有關照顧自己身心健康的小貼士。報名連結

即睇12個保持精神健康小貼士：

    點擊圖片放大
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    +14

Mind HK亦同時推出了COVID-19疫情精神健康資訊站，為有需要人士提供進一步的精神健康支援。網絡平台提供不同實用資訊，包括如何面對抗疫疲勞及焦慮、強制隔離貼士，以及在確診後如何照顧你的精神健康等資源，並且備有中英雙語版本。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

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責任編輯：嚴浩文

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