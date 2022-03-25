【帶你睇盤】藍籌兩房齊配套　連裝修可即買即住　60萬首期上車之選

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藍籌屋苑向來不乏捧場客，皆因其配套成熟，單位質素有保證，自住投資皆宜。是次介紹的放盤單位，位於九龍灣淘大花園1期D座低層3室，實用面積375平方呎，屬兩房間隔，向西北，望內園景。單位內裝修企理，可即買即住，間隔見使，而屋苑附近亦有港鐵站、淘大商場等配套，商舖林立，日常生活所需不假外求。單位現時叫價609萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，最平首期60.9萬元即可上車。
放盤圖片
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|放盤單位
|淘大花園 1期 D座低層3室（物業編號: BV37142975）
|實用面積
|375平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|609萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎