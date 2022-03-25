【帶你睇盤】藍籌兩房齊配套　連裝修可即買即住　60萬首期上車之選

藍籌屋苑向來不乏捧場客，皆因其配套成熟，單位質素有保證，自住投資皆宜。是次介紹的放盤單位，位於九龍灣淘大花園1期D座低層3室，實用面積375平方呎，屬兩房間隔，向西北，望內園景。單位內裝修企理，可即買即住，間隔見使，而屋苑附近亦有港鐵站、淘大商場等配套，商舖林立，日常生活所需不假外求。單位現時叫價609萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，最平首期60.9萬元即可上車。

放盤圖片

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放盤單位 淘大花園 1期 D座低層3室（物業編號: BV37142975） 實用面積 375平方呎 間隔 兩房 叫價 609萬元 賣點 附近有多個公眾文娛康樂設施，如佐敦谷遊樂場（提供網球場、籃球場、足球場等）、佐敦谷游泳池及牛頭角體育館（內有羽毛球場、健身室及兒童遊樂場等）

屋苑基座是區內大型購物商場淘大商場，商舖林立，包括超市、餐廳、診所、服飾店、電器舖及戲院等。超人氣連鎖雜貨店DON DON DONKI 已進駐淘大商場

距離港鐵九龍灣站約數分鐘步程，而牛頭角道及觀塘道有多條巴士及小巴路線途經，方便住戶往來港九新界多個地方

單位附簡約裝修

附近東九文化中心即將啟用

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https://bit.ly/3qwyUne

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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