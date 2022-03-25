【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援　生產低碳鋁金屬iPhoneSE

▲ 蘋果日前宣布，將透過47億美元（約367億港元）的「綠色債券」投資，協助啟動低碳生產和回收技術開發，如生產新款環保手機iPhone SE。（蘋果官方圖片）

近年愈來愈多人重視環保，不少科技大企陸續宣布減碳目標，蘋果（Apple）亦不例外。蘋果日前宣布，將透過47億美元（約367億港元）的「綠色債券」投資，協助啟動低碳生產和回收技術開發，如生產新款環保手機iPhone SE。

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蘋果表示，自2016年到現在，蘋果發行共三期的「綠色債券」，於2016年和2017年發行的兩期債券現已完全分配，第三期債券則會支援50個項目，包括低碳鋁金屬的技術突破，將減少或抵消約290萬公噸二氧化碳當量（CO2e），加速實現蘋果2030年整體供應鏈碳中和的目標。

現時蘋果已向金屬冶煉技術公司ELYSIS採購首批商業純度的低碳鋁金屬，計劃先用於iPhone SE。據悉，這是首款在實驗室外以工業規模製造的鋁金屬，其製作原理是運用水力發電生產，因此在製作時只會產生氧氣而非溫室氣體，幫助進一步減少鋁製品的碳排放。

至於新款環保iPhone SE的確切推出時間和預計生產數量，則有待蘋果公布。

已轉用可回收和可再生物料 製新iPad、Mac產品

另外，蘋果的環境、政策與社會事務副總裁Lisa Jackson表示，蘋果已轉用可回收和可再生物料去製造產品。包括iPad系列中的每款機型，如新款iPad Air，以及MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini和Apple Watch，均採用100%再生鋁外殼製成。

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責任編輯：黃顯晴

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