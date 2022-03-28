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【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘

股市 09:40 2022/03/28

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【業績｜航運股】東方海外純利557億、勁升近7倍　末期派息25.74元、周息率達27厘

東方海外 （00316） 去年純利71.28億美元（折合約557億港元），按年勁升近7倍；期內收益升逾一倍至168.32億美元（折合1317億港元）。東方海外每股盈利11.08美元（折合86.72港元），繼續大派股息，末期息每股2.61美元，另派第二次特別股息每股0.69美元，折合派25.74港元，較前一年度下半年派息增5倍。

東方海外中期已派發中期息1.76美元、第一次特別息2.65美元，折合共34.398港元。東方海外全年股息金額高達60.138港元，按年增13倍。

按現價219元計，東方海外周息率高達27.46厘。

不過，東方海外周一股價早段大跌逾一成半，暫跌16%，報184.9元，成交2.8億元。

東方海外：史上最高收益、載貨量以及溢利

東方海外稱，去年其核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量以及溢利，公司稱儘管充分部署予運力，實際供應力水平仍難以跟上強勁需求，原因是連串干擾因素令眾多集裝箱運輸的關鍵樞紐發生嚴重擁堵，減緩了每艘船的往返行程，從而減少了可用於運輸貨物的實際運力。

展望今年，集團指貨櫃運輸市場前景與2021年高度雷同，全球港口持績擁堵和中斷，令可供艙位備受壓力，繼而對公司服務產生大量需求。集團稱，當前形勢今年上半年似乎難以大幅改觀，惟今年上半年後預測更顯困難，因疫情對世界貿易的全面易響難以估量，尤其是在供應鉺鏈演變方面。

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港股 業績公布 東方海外（00316）

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