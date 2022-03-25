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【業績｜內房股】美的置業去年核心純利按年跌9.5%　末期息維持1.6元

股市 17:19 2022/03/25

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美的置業去年核心純利按年跌9.5%　末期息維持1.6元

美的置業 （03990） 收市後公布，去年純利按年跌13.5%至37.4億元（人民幣，下同），核心純利按年跌9.5%至39億元，擬派末期息1.6港元，按年持平。

期內，收入按年升40.4%至737億元，合同銷售實現約1,371.4億元，按年升8.7%，銷售回款率為78%，而且去化率高達65%。

截至去年底止，土地儲備總建築面積達4,952萬平方米，涉及61個城市的354個物業開發項目，其中通過合營企業及聯營公司參與的項目有113個。

加權平均融資成本低至4.82%，淨負債率降至46.3%，現金短債比為1.71，扣除預收款後的資產負債率下降至72.1%。截至去年底，有息負債總額為563.2億元，而集團持有現金及銀行結餘為342億元。

美國置業指，對房地產行業來說，2021年是「冰與火」共存、顛覆後回歸、涅槃後重生的一年。經營邏輯回歸原點， 重視產品力和居住功能的實現成為重要課題，行業即將步入低槓桿和精細化運營的良性循環時代。

展望未來，集團將控制有息負債成本和總額；在有回款的銷售及有現金的利潤的前提下降低庫存規模，穩定售價以及提升資產周轉率。

相關文章：【業績｜內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成、末期息派1.23元人幣　今年權益銷售目標約2000億人幣（第二版）

【內房危機】羅兵咸永道傳淡出民企內房審計　去年被財匯局調查恒大核數工作

港股 美的置業（03990）
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