▲ 【業績|建築】中國建築：醫療建築需求增、香港新簽合約360億創新高 全年多賺13%至68億、末期息增至20仙

中國建築國際 （03311） 公布，去年全年多賺13%至68億元，每股盈利1.3494元。中國建築國際宣派末期息20.5港仙﹐按年增8%；全年股息40.5港仙，按年增12.5%。以中國建築國際周五收市價10.1元計，股息率約4厘。

中國建築去年營業額增24%至773億元，毛利率增0.6百分點至15.5%。以地區計，內地營業額增25%至405億元；香港營業額增6%至238億元；澳門收入增86%至84億元。

以分部經營業績計，中國建築去年內地多賺35%至88億元，澳門多賺63%至8.3億元，香港按年少賺14%至8.5億元。公司指，香港業務受額外投資智能工地及防疫期間產生的投入成本增加。

中國建築香港新簽合約創新高 按年大增33%

中國建築去年全年新簽合約1400億元，當中內地佔811.5億元，按年增24%；澳門也增長10%至146億元。

香港方面，中國建築不單近期獲批出建社區隔離設施，去年也因應在醫療建築、公營房屋市場屢有斬獲，全年新簽合約額再創新高，達360.5億元，按年增長33%。

計及在手合約額，中國建築未完合約總額達2814億元。

中國建築看好香港醫院公營屋機會 林鄭否認「加分」

中國建築看好香港醫院工程、 公營房屋等項目機會，持續關注北部都會區等大型基建計劃進展。

值得注意，中國建築周四（24日）向政府交付元朗潭尾社區隔離設施時，行政長官林鄭月娥在儀式提及，中國建築往後若遇到任何問題，政府定會協助解決。

她今日澄清，政府投標是公平公開公正，「無話為它加分」，但讚許中國建築調動過萬名工人於一個月內完成6個社區隔離設施、涉兩萬床位，是「香港建築界創舉」。

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