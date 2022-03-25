  • 27°C
香港時間 : 2022325日 (五) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜建築】中國建築：醫療建築需求增、香港新簽合約360億創新高　全年多賺13%至68億、末期息增至20仙

股市 17:16 2022/03/25

分享：

【業績|建築】中國建築：醫療建築需求增、香港新簽合約360億創新高　全年多賺13%至68億、末期息增至20仙

中國建築國際 （03311） 公布，去年全年多賺13%至68億元，每股盈利1.3494元。中國建築國際宣派末期息20.5港仙﹐按年增8%；全年股息40.5港仙，按年增12.5%。以中國建築國際周五收市價10.1元計，股息率約4厘。

中國建築去年營業額增24%至773億元，毛利率增0.6百分點至15.5%。以地區計，內地營業額增25%至405億元；香港營業額增6%至238億元；澳門收入增86%至84億元。

以分部經營業績計，中國建築去年內地多賺35%至88億元，澳門多賺63%至8.3億元，香港按年少賺14%至8.5億元。公司指，香港業務受額外投資智能工地及防疫期間產生的投入成本增加。

中國建築香港新簽合約創新高　按年大增33%

中國建築去年全年新簽合約1400億元，當中內地佔811.5億元，按年增24%；澳門也增長10%至146億元。

香港方面，中國建築不單近期獲批出建社區隔離設施，去年也因應在醫療建築、公營房屋市場屢有斬獲，全年新簽合約額再創新高，達360.5億元，按年增長33%。

計及在手合約額，中國建築未完合約總額達2814億元。

中國建築看好香港醫院公營屋機會　林鄭否認「加分」

中國建築看好香港醫院工程、 公營房屋等項目機會，持續關注北部都會區等大型基建計劃進展。

值得注意，中國建築周四（24日）向政府交付元朗潭尾社區隔離設施時，行政長官林鄭月娥在儀式提及，中國建築往後若遇到任何問題，政府定會協助解決。

她今日澄清，政府投標是公平公開公正，「無話為它加分」，但讚許中國建築調動過萬名工人於一個月內完成6個社區隔離設施、涉兩萬床位，是「香港建築界創舉」。

相關文章：

【基建工程股】中國建築3311首三季營業額增25.1%至528億　新增機場三跑改建工程合約

【施政報告2021】北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）

港股 業績公布 中國建築（03311）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資32.5億　美團績前走資5億元　夜期升66點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資32.5億　美團績前走資5億元　夜期升66點（不斷更新）
【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【李嘉誠增持】長實業績後解禁　李嘉誠3日斥1億元增持
【李嘉誠增持】長實業績後解禁　李嘉誠3日斥1億元增持
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款