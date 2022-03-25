【智能電視】Android TV 12新功能　可調刷新率及具4K選單

▲ (Android網頁截圖)

預載Android TV操作系統的智能電視機，或會有功能提升，谷歌（Google）宣布原於年內推出Android TV 12新版本，據網站《9to5google》報道，谷歌已將Android TV 12推出時間更改為「即將推出」。

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採用Android TV系統的智能電視，可自行安裝影片串流程式、新聞頻道及遊戲娛樂程式等應用。據悉，谷歌正為推出Android TV 12版本作最後準備，新版本將加入畫面刷新率轉換、4K解像度功能選單及畫面及文字縮放功能，而正式版本或有機會提早推出。

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現時採用Android TV操作平台的電視品牌包括：索尼（SONY）、樂聲（Panasonic）、TCL及飛利浦（Philips）等，待Android TV 12版本正式推出後，部分品牌新款電視型號或可透過韌體更新支援最新Android TV 12版本。

責任編輯：向頌勤

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