【二手樓價】去年高位沽貨　慘遭買家撻訂　半年間美孚新邨三房平93萬

有業主原本於去年高位成功出售物業，但買家撻訂，其後遇上跌市，多月過後終於近期再次售出單位，但成交價比當初平了一成。美聯物業吳志輝表示，美孚新邨有單位撻訂重售，以845萬元易手，比早前成交價平了93萬元。

他續說，成交單位為美孚新邨百老匯街15號中層A室，實用面積694平方呎，三房間隔，望內園景，據悉去年9月以938萬元售出，但最後買家撻訂，今再以845萬元沽出，較早前成交價平93萬元，實用呎價約12,176元。

據了解，原業主於1995年9月以239萬元購入上址，現帳面獲利606萬元，物業期內升值逾2.5倍。

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