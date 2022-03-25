【有相睇】柏慧豪園三房「樓皇」租盤　減價8%低市價出租　新淨內櫳闊絡企理

美聯物業蘇哲熙表示，天水圍柏慧豪園位處市中心，鄰近生活配套完善，故甚受客人青睞。該行新近錄得一宗高層單位租賃成交，一個3房套樓皇獲外區客承租，月租為1.68萬元，較市價低約5%。

單位圖片（由代理提供）

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剛租出單位為柏慧豪園1座高層D室，實用面積約677平方呎，屬於3房套設計。單位位處高層，坐擁極開揚中央公園景。代理指，同類單位租盤向來少有，上址內櫳新淨企理，房間間隔闊落，而且周邊配套齊全，客人睇樓後非常滿意，即與業主議價。單位最終累減近8%，以月租1.68萬元成交，折合實用呎租約24.8元。

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資料顯示，業主於2007年9月以約296.5萬元購入上址，現享租金回報約6.8厘。

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