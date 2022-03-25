  • 27°C
香港時間 : 2022325日 (五) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】柏慧豪園三房「樓皇」租盤　減價8%低市價出租　新淨內櫳闊絡企理

股樓投資 17:00 2022/03/25

分享：

美聯物業蘇哲熙表示，天水圍柏慧豪園位處市中心，鄰近生活配套完善，故甚受客人青睞。該行新近錄得一宗高層單位租賃成交，一個3房套樓皇獲外區客承租，月租為1.68萬元，較市價低約5%。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +9
    +8

剛租出單位為柏慧豪園1座高層D室，實用面積約677平方呎，屬於3房套設計。單位位處高層，坐擁極開揚中央公園景。代理指，同類單位租盤向來少有，上址內櫳新淨企理，房間間隔闊落，而且周邊配套齊全，客人睇樓後非常滿意，即與業主議價。單位最終累減近8%，以月租1.68萬元成交，折合實用呎租約24.8元。

同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

資料顯示，業主於2007年9月以約296.5萬元購入上址，現享租金回報約6.8厘。

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【單位圖輯】高層三房連淡雅靚裝　家庭客喜執筍盤822萬入市美孚新邨　呎價1.2萬有找
2022/03/24
【單位圖輯】高層三房連淡雅靚裝　家庭客喜執筍盤822萬入市美孚新邨　呎價1.2萬有找
【二手樓價】藍籌屋苑複式單位都做到「波叔Plan」　呎價不到1萬　議價8%後斥1,206萬買樓
2022/03/24
【二手樓價】藍籌屋苑複式單位都做到「波叔Plan」　呎價不到1萬　議價8%後斥1,206萬買樓
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
今日
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
CCL報178.72點　創53周新低　中原︰疫情見頂　樓價跌幅或將收窄
今日
CCL報178.72點　創53周新低　中原︰疫情見頂　樓價跌幅或將收窄
【二手樓價】議價5小時　業主再減價　終購昔日「窮人恩物」樂悠居　極高層一房呎價逾2萬
今日
【二手樓價】議價5小時　業主再減價　終購昔日「窮人恩物」樂悠居　極高層一房呎價逾2萬

你可能感興趣

【單位圖輯】高層三房連淡雅靚裝　家庭客喜執筍盤822萬入市美孚新邨　呎價1.2萬有找
16:54 2022/03/24
【單位圖輯】高層三房連淡雅靚裝　家庭客喜執筍盤822萬入市美孚新邨　呎價1.2萬有找
【二手樓價】藍籌屋苑複式單位都做到「波叔Plan」　呎價不到1萬　議價8%後斥1,206萬買樓
18:06 2022/03/24
【二手樓價】藍籌屋苑複式單位都做到「波叔Plan」　呎價不到1萬　議價8%後斥1,206萬買樓
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
今日 15:38
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
私人屋苑 栢慧豪園 美聯物業 天水圍

上一篇文章

【二手樓價】去年高位沽貨　慘遭買家撻訂　半年間美孚新邨三房平93萬

下一篇文章

【全城抗疫】香港紅十字會「聯繫愛」計劃 提供情緒及殯葬安排支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房
【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍
【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款