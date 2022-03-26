【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》　推解謎NFT遊戲

由台灣女星林心如擔任總製作人的Netflix熱門懸疑劇《華燈初上》，上周已出爐第三季大結局。《華燈初上》日前更宣布進軍元宇宙，推出Web3.0官網，以及解謎NFT遊戲項目！

據華燈初上官網介紹，該項目NFT分為「點燈」與「光之尋覓」兩個階段。點燈系列為公開發售 NFT，每張NFT都包含一條線索。握有線索者在取得道具之後，即可打開光之尋覓系列的隱藏線索，拼湊後將揭曉終極線索NFT。

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官網還設有圖表介紹，掌握線索1、線索2、道具後，會根據兩條人物線索之間的特性，產生「隱藏線索NFT」。原先所持有的線索1與線索2 NFT亦會繼續存在，不會受影響。

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至於目前官網可見的NFT頭像，除了愛子（郭雪芙飾演）、雅雅（江宜蓉飾演）、寶寶（吳慷仁飾演）、阿達（章廣辰飾演），還有兩個新加入頭像：

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責任編輯：張寶燕

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