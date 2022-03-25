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約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）

環球社會熱點 17:14 2022/03/25

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北約國家領導人周四（24日）在布魯塞爾舉行峰會，在峰會舉行前，領導人按照傳統先影大合照，但出現尷尬場面。影片顯示，一眾領導人在合照前興高彩烈互相問候，除法國總統馬克龍與英國首相約翰遜打招呼外，其他領袖似乎無視約翰遜，他只好呆站雙手插袋。

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北約領袖在影大合照前，與其他國家領導人互相問候。網上影片顯示，作為重要成員國之一，站最前排的英國首相約翰遜（Boris Johnson），卻被一眾北約領袖冷落。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）先與約翰遜擁抱打招呼，其後轉身與後排他國領袖握手寒暄。

附近領袖似乎未有理會約翰遜，即使他四處張望，就是無人前來打招呼，約翰遜只好雙手插袋呆站，直至美國總統拜登（Joe Biden）抵達，二人熱烈交談，尷尬場面才結束。

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烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟 【下一頁】

北約在烏克蘭局勢問題，堅持要達成一致共識採取行動，拒絕向烏克蘭提供武器或直接出兵。約翰遜在俄羅斯入侵烏克蘭後，多次抨擊普京（Vladimir Putin）及對俄實施制裁，未有跟隨北約步伐。

英國在峰會舉行前夕宣布一連串措拖支援烏克蘭，包再制裁多65個俄羅斯個人及實體，及向烏提供6,000枚導彈；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日指摘約翰遜是反俄頭號分子，會導致英國外交政策陷入死胡同。

約翰遜強烈否認自己為反俄分子，更笑稱自己的名字（Boris）在俄羅斯亦相當普遍。但他承認對普京倍感受威脅，形容對方的行為不人道及野蠻（inhuman and barbaric）。

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責任編輯：郭麗明

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