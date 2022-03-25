【特首選舉】選管會刊憲特首選舉日將於5月8日舉行 提名期4月3日至16日

下屆特首選舉因應疫情影響而被迫延期，不少人都關心何時會確實正式選舉日期，政府於本日（25日）刊憲，第六屆行政長官選舉提名期，將會在4月3日開始，直到4月16日結束。而行政長官投票日則定於5月8日舉行。選管會將委任高等法院法官楊家雄為今次選舉的選舉主任。

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按照選舉程序規例，候選人必須在提名期內的通常辦公時間內，親自到中環愛丁堡廣場三號展城館，把填妥的提名表格送交選舉主任。由於4月15至16日均為公眾假期，因此提交提名表格的限期為4月14日下午5時。在現行規定下，任何香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿四十歲，並在香港通常居住連續不少於二十年，均符合資格獲提名為候選人。候選人資格審查委員會決定候選人是否獲有效提名時，可要求該候選人提供資審會認為適當的任何其他資料，以令其信納該項提名有效。每名候選人的提名，須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選委會五個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。

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現任特首林鄭月娥在抗疫記者會被問到會否爭取連任時，仍然未有正面回應，只是強調目前仍然以抗疫為首要工作。

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記者：鄭日棱