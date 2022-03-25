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【大行報告】美銀降國壽目標價至17元仍籲「買入」　預測今年新業務價值跌14％

股市 16:35 2022/03/25

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美銀降國壽目標價至17元，預測今年新業務價值跌14％。

國壽 （02628） 昨公佈業績，美銀環球研究於該股績後將其目標價由原來的18.5元下調至17元，較周五收市價11.98元仍高四成。美銀維持對國壽H股的「買入」評級，指其估值不高，市帳率僅0.6倍。

美銀指出，國壽新業務價值去年按年大跌23％，個險保費首年新業務價值率亦倒退6.3%至41.6％，在今年艱難的環境下，整體趨勢與同業一致。該行將國壽今明兩年盈利預測下調7％至11％，因預期其盈利會受內地進一步減息影響。美銀又基於對產品需求的憂慮，料國壽今年新業務價值下跌14％。

美銀續指，國壽長期保單的首年保費與首年期交保費按年均下跌15％，十年期及以上首年期交保費更按年大跌26％，原因是長期產品需求疲弱。美銀指有關跌幅主要受累代理渠道，因國壽的個險銷售人力按年由146萬人縮減至82萬人，而銀保渠道銷售去年按年卻增長僅2％，難以抵銷代理人數減少的負面影響。

美銀又預期，國壽保費增長今年上半年會維持無升跌的疲弱情況，但在去年同期的低基數效應下，有關增長今年下半年將會恢復。

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買入 目標價 市帳率 新業務價值 H股

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