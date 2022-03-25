商經局 民航處 環保署 三大政府部門齊請暑期實習生 實習期約2個月 月薪10500元

2022年度專上學生暑期實習計劃已經推出，這計劃為正於本地及中華人民共和國香港特別行政區以外各專上院校就讀全日制經評審專上課程，並為香港特別行政區永久性居民的學生，提供實習機會，僱用期大多由6月至8月，為期約兩個月，獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用。

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近日再有多個政府部門聘請暑期實習生，包括商務及經濟發展局、民航處及環境保護署，每月薪酬為10500元，申請截止日期為4月3日至4月8日，以下將有更多詳情介紹：

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1.商務及經濟發展局

商務及經濟發展局旗下旅行代理商註冊處招聘暑期實習生，全日制學士學位課程的專上院校學生，對會計或資訊科技有基礎認識者會較有優勢，而在2022/23年升讀第二/第三或最後一年課程的學生可申請。職責為分析旅行代理商的財務狀況、處理牌照續期及修訂等。聘用期為2022年6月20日至8月12日。

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2.民航處

民航處推出兩類型的暑期實習生，分別為行政及技術支援，其中處理行政方面的暑期實習生，須具良好的電腦技能及熟悉微軟OFFICE程式；以及對航空有興趣， 職責為協助辦公室管理、協助將會啟用的新開發的電子系統做準備工作等。

技術支援方面的暑期實習生，須主修資訊科技、資訊工程及資訊系統等課程，也要具良好的電腦技能，熟悉編製程式及數據庫管理；以及對航空有興趣。職責為協助為規劃提供數據支持、協助統計分析等。

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3.環境保護署

環境保護署的2022專上學生暑期實習計畫，多個組別聘請暑期實習生，如空氣質素政策科、自然保育科、社區關係組及環境評估科等，有不同的修讀學科要求。獲取錄者將接受兩天有關政府可持續發展及環境保護工作的培訓，之後會按所申請空缺被安排到不同工作崗位實習。更多詳情可入按此查閱。

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相信未來仍繼續有政府部門公布暑期實習計劃的詳情，政策局/部門會把實習空缺(如適用)刊登於相關政策局/部門及公務員事務局「政府職位空缺」的網頁內。此外，政策局/部門或會聯絡個別專上院校推薦學生參加這計劃。有興趣的學生也可於政府青少年網站中查閱最新資訊。

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記者：陳詠妍