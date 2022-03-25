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【全城抗疫】香港紅十字會「聯繫愛」計劃 提供情緒及殯葬安排支援

理財智慧 16:30 2022/03/25

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新冠疫情爆發至今，本地死亡個案累計至今日（25日）已達6,770宗。香港紅十字會面對此情況，宣布與非牟利機構毋忘愛合作，於本月中旬推出「聯繫愛」計劃，為喪親者提供個人和家庭的情緒舒緩和輔導，同時分享殯葬安排的實務資訊。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

「聯繫愛」計劃的Whatsapp熱線，為疫情下喪親者的情緒和殯葬安排支援，包括即時提供疫情期間身後事安排的資訊、提供道愛、道謝、道歉、道別的渠道，並會聆聽喪親者的感受。喪親人士和家庭如有需要，可留下姓名、聯絡電話和想傾談的事項，將會有專人回覆，服務費用為全免，對話內容會保密處理。

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熱線自月中啟動陸續接獲求助個案，當中一個家庭有兩名長輩先後不幸染疫離世，「聯繫愛」計劃為家屬安排了兩副免費環保棺木，團隊中的臨床心理學家也為求助人提供了心理支援；另有家屬認領遺體時困難重重，計劃亦即時為其跟進。

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香港紅十字會臨床心理學家張依勵博士表示，透過『聯繫愛』的情緒支援，希望為正在經歷哀傷的家人提供一個安全的空間，讓他們可以好好與這些情緒共處，慢慢感受到與逝去親人再度聯繫；陪伴他們重新適應人生轉變，找到勇氣面對以後的生活。，

毋忘愛主席范寧醫生就指出，不少港人在今次疫情痛失至親，假如逝者遺體未被妥善處理，會對家屬造成雙重打擊。毋忘愛繼捐贈環保棺木及遺體保存劑供醫院暫存逝者遺體之後，今次與香港紅十字會合作，希望為家屬提供進一步支援。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

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責任編輯：嚴浩文

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