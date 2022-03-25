【蘋果AAPL】蘋果發47億美元綠債支援創新綠色科技　將採購低碳鋁金屬用於iPhone SE

▲ 【美股焦點】蘋果發47億美元綠債支援創新綠色科技 將採購低碳鋁金屬用於iPhone SE（新聞稿相片）

蘋果（Apple）（美：AAPL）宣佈其 47億美元（約366.6億港元）綠色債券將投資協助低碳生產及回收技術的開發工作。來自其中一個項目，蘋果將從金屬冶煉技術公司 ELYSIS採購首批商業純度的低碳鋁金屬，並應用於 iPhone SE。

蘋果表示， 自2016 年起已發行三期綠色債券，投資可見於不同的研發項目，協助減少全球溫室氣體排放，以及為全球社區帶來潔淨能源。蘋果其中一個研發項目，就是正採購直接無碳冶煉的鋁金屬，隨著冶煉技術顯著提昇，溫室氣體排放量亦得以減少，無碳鋁金屬是首個在實驗室外以工業規模生產，而在冶煉過程中不會產生任何直接碳排放的鋁金屬。蘋果計劃將會在 iPhone SE 採用相關物料。

蘋果：2019 年綠色債券支援50個項目 相當抵消 288萬公噸碳排放

蘋果總共發行了 47 億美元綠色債券，以加快實現公司力求於 2030 年前，在整個供應鏈中實現碳中和的目標。首兩期債券分別於 2016 年及 2017 年推出，現已全數完成分配。2019 年綠色債券支援 50 個項目，包括低碳鋁金屬的技術突破。

蘋果稱：「這50個項目將減少或抵消 288萬公噸二氧化碳當量排放，在全球安裝近 700 兆瓦的再生能源，並推動新的回收研究及開發工作。」

蘋果：推進革新技術減少生產碳足跡 ELYSIS：蘋果採購證明市場對無碳生產鋁興趣

蘋果環境、政策與社會事務副總裁 Lisa Jackson 表示，綠色債券是推動環保工作發展的關鍵工具；即使蘋果已轉用可回收和可再生物料去製造，從而保護地球的有限資源，公司投資推進革新技術的研發工作，以減少生產時物料帶來的碳足跡。

ELYSIS 的行政總裁 Vincent Christ 表示，鋁金屬以這種商業純度生產是歷來首次，沒有排放任何溫室氣體排放，而且規模達工業程度。Christ又稱，蘋果的採購，證明市場對採用 ELYSIS 的無碳排放冶煉技術所生產的鋁金屬感興趣。

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