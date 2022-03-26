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【另類筍工】「遊戲陪玩師」全職陪打機　大學生月賺8萬元

14:00 2022/03/26

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有些人為了在遊戲中「打Rank」（參加排名賽），故組團聘請遊戲陪玩師。（資料圖片）

以往打機被視為不務正業，自愈來愈多人認識電競後，人們開始認知打機亦可以是一種職業。在台灣，打機甚至衍出一份新工作，月入最高可超過8萬港元，那就是「遊戲陪玩師」。

「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途

據台灣傳媒報道，台灣遊戲陪玩平台PlayOne目前擁有超過2萬多位遊戲陪玩師，聘請不少大學生作兼職。主要陪玩遊戲前三名是「英雄聯盟」、「傳說對決」和「APEX」。

疫下陪玩師急增

遊戲陪玩通常一對一，但也有三五好友為了在遊戲中「打Rank」（參加排名賽），故組團聘請遊戲陪玩師，一起練習打機。遊戲陪玩師這份工作進入台灣市場已經3年多，去年因應疫情大爆發，PlayOne平台上的陪玩師急增4成。大部分陪玩師均是18至25歲，每天兼職3至5小時。時薪平均300至500元台幣（約81至136港元），故兼職收入約3至5萬元台幣（約8189至13,648港元）。

當中亦有人成為全職遊戲陪玩師，以一天工作10小時計算，平均收入亦有10至15萬元台幣（約2.7萬至4萬港元），頂尖陪玩師每月收入更可超過30萬元台幣（約8.1萬港元），且不少都是大學生。

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責任編輯：葉泳珊

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