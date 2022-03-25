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CCL報178.72點　創53周新低　中原︰疫情見頂　樓價跌幅或將收窄

股樓投資 16:08 2022/03/25

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，放寬按保後首周，CCL四大整體指數齊跌，終止2周連升。中原城市領先指數CCL最新報178.72點，創53周（即2021年3月後）新低，按周跌1.12%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.68點，按周跌0.89%。CCL（中小型單位）報178.72點，創55周（即2021年2月後）新低，按周跌0.92%。CCL Mass及CCL（中小型單位）沒收2周升幅。CCL（大型單位）報178.73點，跌破2周前低位，創48周（即2021年4月後）新低，按周跌2.16%，跌幅14周以來最大，拖累CCL跌幅明顯。

黃良昇表示，CCL跌破短期低位，再創新低。因放寬按保，有部份買家未懼疫情搶先入市買平盤兼壓價，導致二手成交量止跌，成交價卻回落。隨著疫情見頂，成交量增加，相信成交價跌幅將會收窄。CCL短期走勢下調，但調整幅度有限，目標仍然是176點。本周一（21日）政府預告放寬防疫措施，對本港樓市的影響，將於4月中旬公佈的CCL中反映。

同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

四區方面，受買家趁低壓價入市影響，港島樓價率先向下，其次為新界西，預料會逐步漫延至新界東及九龍。港島CCL_Mass報179.70點，跌穿180點，創107周（即2020年3月後）新低，按周跌3.02%，跌幅23周以來最大，結束3周連升。新界西CCL_Mass報168.23點，按周跌2.23%，跌幅24周以來最大，結束2周連升，但未有跌破2周前166.47點低位。新界東CCL_Mass報193.40點，按周微跌0.06%，連續2周企穩193點水平。九龍CCL_Mass報176.18點，按周升1.41%，升幅28周以來最大，連跌3周後反彈。

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撰文 : 謝昕蕎

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