【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走

不經不覺疫情已逾兩載,一直被困在香港,感到非常不習慣。以往每年因工作或旅遊的原因,都會出行多次。這兩年由於疫情原因,無法成行。之前在本欄亦曾介紹過歐美多國已經放開了隔離限制。不管是向病毒投降也好,因為經濟需求也好,多國已經向現實低頭,放棄繼續封閉。

▲ 泰國已經開放免隔離

早幾星期前得知本港如果已經打了兩針或以上人仕,就算中了新冠被隔離了。只要在確診後的第六及第七天,自行做快速檢測而結果呈現陰性,就可以回復自由到社區活動。當時我就覺得很奇怪,確診也只是隔離七天,但從國外回來,不管是否確診,最高卻要隔離二十一日。好像有點不合理及自相矛盾。幸好政府及早發現,把熔斷的航班恢復,及回港隔離改為七天。這樣不但使一眾滯留外地的港人有機會回來,亦使我計劃出外走一走。

截至3月17日,已經恢復國際旅行而且無需隔離的亞洲國家有泰國、星加坡、越南、印尼;歐洲國家方面,有英國、愛爾蘭、西班牙、瑞士、法國、冰島;而美洲國家有美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大。大部份國家都需提供48-72小時內核酸陰性檢測結果,但西班牙、瑞士及法國均無新冠檢測需求。但到底你們怕不怕再次出行呢?大家看法可能不一,有些朋友可能還是很害怕,覺得會很容易在國外受感染。但我個人覺得就算在香港,其實染疫的風險亦很高。我可能會揀選一些確診數字不太高的地方去住上半個月。暫時打算去泰國布吉,現在全泰國每日確診人數和香港差不多,而且布吉差不多所有民眾都已經注射疫苗。疫情比香港還輕。如果選擇一些連鎖酒店,注意好個人衛生,我覺得還是比香港在外邊吃午飯更為安全。

▲ 很多舒適的resorts

▲ 水清沙幼的布吉

如果我們再期望新冠病毒,像沙士一樣會有消失的一天,可能有點不切實際!當然我亦害怕染上新冠,但總覺得如果繼續像現在一樣靜止,社會經濟蕭條和大部份人都面對失業。可能還未染疫而死,卻因無法找到生計而亡。我記得小時候有肺結核病,亦是不治之症!經常看到一些粵語殘片,主角咳出一口血就死了,但當時我們仍繼續生活。只要盡力做好個人防護,就算不幸染疫,亦可以吃藥醫治!而且人不只是要生存,還是要生活。我小兒子今年小一,從K2開始就因社會運動,之後再疫情。至今好像完全失去了寶貴的童年。沒有上學、旅遊、回憶。我會選擇帶他出外走走,而你的選擇又會如何呢?



