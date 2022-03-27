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【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走

名人薈萃 09:00 2022/03/27

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不經不覺疫情已逾兩載，一直被困在香港，感到非常不習慣。以往每年因工作或旅遊的原因，都會出行多次。這兩年由於疫情原因，無法成行。之前在本欄亦曾介紹過歐美多國已經放開了隔離限制。不管是向病毒投降也好，因為經濟需求也好，多國已經向現實低頭，放棄繼續封閉。

泰國已經開放免隔離

早幾星期前得知本港如果已經打了兩針或以上人仕，就算中了新冠被隔離了。只要在確診後的第六及第七天，自行做快速檢測而結果呈現陰性，就可以回復自由到社區活動。當時我就覺得很奇怪，確診也只是隔離七天，但從國外回來，不管是否確診，最高卻要隔離二十一日。好像有點不合理及自相矛盾。幸好政府及早發現，把熔斷的航班恢復，及回港隔離改為七天。這樣不但使一眾滯留外地的港人有機會回來，亦使我計劃出外走一走。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

截至3月17日，已經恢復國際旅行而且無需隔離的亞洲國家有泰國、星加坡、越南、印尼；歐洲國家方面，有英國、愛爾蘭、西班牙、瑞士、法國、冰島；而美洲國家有美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大。大部份國家都需提供48-72小時內核酸陰性檢測結果，但西班牙、瑞士及法國均無新冠檢測需求。但到底你們怕不怕再次出行呢？大家看法可能不一，有些朋友可能還是很害怕，覺得會很容易在國外受感染。但我個人覺得就算在香港，其實染疫的風險亦很高。我可能會揀選一些確診數字不太高的地方去住上半個月。暫時打算去泰國布吉，現在全泰國每日確診人數和香港差不多，而且布吉差不多所有民眾都已經注射疫苗。疫情比香港還輕。如果選擇一些連鎖酒店，注意好個人衛生，我覺得還是比香港在外邊吃午飯更為安全。

很多舒適的resorts

水清沙幼的布吉

如果我們再期望新冠病毒，像沙士一樣會有消失的一天，可能有點不切實際！當然我亦害怕染上新冠，但總覺得如果繼續像現在一樣靜止，社會經濟蕭條和大部份人都面對失業。可能還未染疫而死，卻因無法找到生計而亡。我記得小時候有肺結核病，亦是不治之症！經常看到一些粵語殘片，主角咳出一口血就死了，但當時我們仍繼續生活。只要盡力做好個人防護，就算不幸染疫，亦可以吃藥醫治！而且人不只是要生存，還是要生活。我小兒子今年小一，從K2開始就因社會運動，之後再疫情。至今好像完全失去了寶貴的童年。沒有上學、旅遊、回憶。我會選擇帶他出外走走，而你的選擇又會如何呢？


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_Sunny左文偉簡介：
資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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