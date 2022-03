【山地悠遊人生@iM網欄】「Hello, Budapest!」誰能說出羅馬尼亞首都叫什麼

▲ 參加布加勒斯特Bucharest市區步行遊,導遊講解歷史。

匈牙利首都布達佩斯Budapest,很多人都知道,相比之下,很少人知道羅馬尼亞的首都布加勒斯特Bucharest,這兩個城市的發音相近,令人混淆,大部分人都搞不清楚,也分辨不出英文發音的區別,1990年米高積遜Michael Jackson在羅馬尼亞首都舉行演唱會, 當著所有羅馬尼亞歌迷說「Hello, Budapest!」

烏龍事件常有發生,還又有一年在羅馬尼亞舉行搖滾音樂會,400個歌迷訂錯機票去了匈牙利首都,每年都有旅客去錯國家或者訂錯酒店等等。

▲ 羅馬尼亞人主要信奉東正教。

在羅馬尼亞呆了幾天,對當地的印象不是很好,主要是對當地人很反感;出租車司機亂開價,以為找到一個好的,結果咪錶做了手腳。到市場買葡萄,明明標價5.9,她在電子秤上打6.99,我心有不甘地問她,她說因為我只買一公斤,然後憤羞成怒地不賣給我。去肉店買火腿,大嬸切好火腿後,偷偷收起幾片,我沒有道破,能理解,可最後回到旅館發現買的香腸全是發臭的!

▲ 首都24小時營業的外資超市家樂福。

同場加映:【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵?

有天在火車上跟一對小夫妻聊天,據他們說羅馬尼亞有2萬家義大利企業,還有德國和其他外資企業,幾乎所有經濟發展都被外國企業壟斷市場,盈利進入了外資企業的口袋。相反本地人工資奇低,人民每天努力工作只能糊口。所以大部分壯年勞動人口都跑到其他高工資的歐洲國家打工賺錢。留在本土的人生活悲慘,日子鬱鬱不歡,沒法展笑顏!

▲ 馳名的牛肚湯。

其實我們想到歐洲,腦海裡都是聯想到英國、法國、荷蘭等西歐發達地區,其實義大利、西班牙等屬於南歐。但羅馬尼亞屬於比較窮的東南歐地區,而且工資低,大部分青壯勞動力人口都到德國、瑞士等發達國家打工。我有個斯洛伐克朋友,他和他姐姐都在瑞士打工,工資比斯洛伐克高三倍。另外北歐也非常依賴東南歐的廉價勞工,包括運輸司機、快遞、農作物收割等工種,都需要大量東南歐人來維持。

▲ 羅馬尼亞景色優美,但人民生活悲慘鬱鬱寡歡。



同場加映:【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘(姚曉蘭)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!