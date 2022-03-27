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【山地悠遊人生@iM網欄】「Hello, Budapest!」誰能說出羅馬尼亞首都叫什麼

名人薈萃 08:29 2022/03/27

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參加布加勒斯特Bucharest市區步行遊，導遊講解歷史。

匈牙利首都布達佩斯Budapest，很多人都知道，相比之下，很少人知道羅馬尼亞的首都布加勒斯特Bucharest，這兩個城市的發音相近，令人混淆，大部分人都搞不清楚，也分辨不出英文發音的區別，1990年米高積遜Michael Jackson在羅馬尼亞首都舉行演唱會， 當著所有羅馬尼亞歌迷說「Hello, Budapest!」

烏龍事件常有發生，還又有一年在羅馬尼亞舉行搖滾音樂會，400個歌迷訂錯機票去了匈牙利首都，每年都有旅客去錯國家或者訂錯酒店等等。

羅馬尼亞人主要信奉東正教。

在羅馬尼亞呆了幾天，對當地的印象不是很好，主要是對當地人很反感；出租車司機亂開價，以為找到一個好的，結果咪錶做了手腳。到市場買葡萄，明明標價5.9，她在電子秤上打6.99，我心有不甘地問她，她說因為我只買一公斤，然後憤羞成怒地不賣給我。去肉店買火腿，大嬸切好火腿後，偷偷收起幾片，我沒有道破，能理解，可最後回到旅館發現買的香腸全是發臭的！

首都24小時營業的外資超市家樂福。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

有天在火車上跟一對小夫妻聊天，據他們說羅馬尼亞有2萬家義大利企業，還有德國和其他外資企業，幾乎所有經濟發展都被外國企業壟斷市場，盈利進入了外資企業的口袋。相反本地人工資奇低，人民每天努力工作只能糊口。所以大部分壯年勞動人口都跑到其他高工資的歐洲國家打工賺錢。留在本土的人生活悲慘，日子鬱鬱不歡，沒法展笑顏！

馳名的牛肚湯。

其實我們想到歐洲，腦海裡都是聯想到英國、法國、荷蘭等西歐發達地區，其實義大利、西班牙等屬於南歐。但羅馬尼亞屬於比較窮的東南歐地區，而且工資低，大部分青壯勞動力人口都到德國、瑞士等發達國家打工。我有個斯洛伐克朋友，他和他姐姐都在瑞士打工，工資比斯洛伐克高三倍。另外北歐也非常依賴東南歐的廉價勞工，包括運輸司機、快遞、農作物收割等工種，都需要大量東南歐人來維持。

羅馬尼亞景色優美，但人民生活悲慘鬱鬱寡歡。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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