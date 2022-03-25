【二手樓價】議價5小時　業主再減價　終購昔日「窮人恩物」樂悠居　極高層一房呎價逾2萬

約10年前，一間代理行以「窮人恩物」宣傳荃灣樂悠居，指當時一個建築面積753平方呎的三房單位，放盤價僅需410萬元，實屬窮人最後上車機會。多年之後，「窮人恩物」愈來愈貴，即使近期樓價回落，但樂悠居一個實用面積僅312平方呎的極高層單位，成交呎價要逾20,000元。

中原地產謝秋儀說，荃灣樂悠居極高層18室，實用面積312平方呎，一房間隔，最初叫價700萬元，今年初降價至655萬元，新近有買家議價5小時迅速拍板以645萬元承接，實用呎價約20,673元。

謝秋儀表示，買家為換樓客，見最近疫情稍緩，便開始尋覓新居，日前首次參觀上址，有感極高層放盤罕有，加上屋苑交通方便，亦設有有蓋天橋連接多個大型商場，傍晚睇樓後立即洽購，議價5小時極速拍板承接。資料顯示，原業主於2010年7月以225萬元買入單位，持貨近12年，現帳面獲利420萬元，單位期內升值約1.9倍。

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